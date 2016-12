Wildschwein in Fitnessstudio „eingebrochen“

Mehrere Streifenwagen in Walldorf im Einsatz (mit Fotostrecke):

Walldorf. Ein Wildschwein ist in der Nacht auf Montag in ein Fitnessstudio in Walldorf "eingebrochen". Nach Angaben der Polizei konnte das Tier verletzt entkommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Wie Fitnessstudio-Inhaber Vassili Delis berichtete, erhielt er einen Einbruchsalarm über die Überwachungskamera und rief die Polizei. "Nachdem drei Bewegungsmelder angeschlagen sind habe ich kurz vor Mitternacht einen Alarm über meine App bekommen und bin mit Vollgas ins Studio gefahren", so Delis. Auch die Polizei fuhr die Örtlichkeit mit mehreren Streifenwagen an, umstellte und durchsuchte das Gebäude in der Wieslocher Straße, konnte aber keinen Tatverdächtigen mehr feststellen.

Aus der Aufzeichnung der Überwachungskamera konnte jedoch das Wildschwein gesehen werden: "Ich war erstaunt, als ich ein Tier auf dem Überwachungsmaterial sah, das durch die Scheibe sprang", so Bastian Galm, IT-Techniker und zuständig für die Überwachungsanlage des Fitnessstudios. "Das Wildschwein ist mit einem Sprung durch die Schaufensterscheibe durch."

Nach bisherigen Ermittlungen durchbrach das Wildschwein kurz vor Mitternacht die Eingangstür des Gebäudes und wurde dabei leicht verwundet. Es hinterließ Blutspuren im Eingangsbereich, der Herrenumkleide und den Herrenduschen. Beim Versuch das Gebäude wieder zu verlassen, prallte es gegen die Eingangsschiebetüre, wodurch diese splitterte. "Es waren überall Blutspuren", berichtet Frank Eck, Einsatzleiter bei der Feuerwehr Walldorf, vom ungewöhnlichen Einsatz. Durch ein seitliches, doppelt verglastes Fenster gelangte das Wildschwein schließlich wieder ins Freie in Richtung L723. Es ist noch immer flüchtig und vermutlich schwer verletzt. (pol/lina/gbr/Bild: Priebe)