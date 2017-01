Beerfelden. Klirrende Kälte, blauer Himmel und sogar Schnee - der Odenwald lockt Skifahrer, Rodler, Schneewanderer und Langläufer zum Wintersport. Ski- und Snowboardfahrer kommen in Beerfelden, Birkenau-Schnorrenbach und Mossautal-Güttersbach auf ihre Kosten, dort sind die Skilifte geöffnet. In Beerfelden und Schnorrenbach kann bei Flutlicht sogar bis 21 Uhr gewedelt werden. Auch zum Langlaufen reicht der Schnee in einigen Orten. So sind in Sensbachtal, Erbach (Ortsteil Bullau), Hesseneck, Michelstadt-Vielbrunn, Mossautal, Mudau-Reisenbach, Rothenberg, Waldbrunn und Wilhelmsfeld die Loipen gespurt.

Auf dem höchsten Berg des Odenwalds, dem 626 Meter hohen Katzenbuckel in Waldbrunn, liegt mit 25 Zentimetern derzeit der meiste Schnee. sin