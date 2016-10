„Wir haben sicherlich das Vertrauen beschädigt“

Ludwigshafen/Mainz. Drei Tote und 30 Verletzte, Ängste bei den Anwohnern und Sorge um den wichtigsten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz: Die Explosion im Nordhafen des BASF-Stammwerks in Ludwigshafen vom 17. Oktober hat auch die Landespolitik in Mainz aufgerüttelt. Gleich drei Landtagsausschüsse befassten sich gestern im Plenarsaal des Parlaments mit dem Unglück. Innenminister Roger Lewentz (SPD), Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) und BASF-Betriebsleiter Uwe Liebelt standen den Abgeordneten, die ihre Sitzung mit einer Schweigeminute für die Opfer begannen, Rede und Antwort.

Das wichigste Ergebnis: Zwei externe Gutachter werden zur Aufarbeitung der Katastrophe eingesetzt. Einer soll für das Land untersuchen, wie es dazu kam, der andere für die BASF das Sicherheitsmanagement noch einmal auf den Prüfstand stellen.

Betriebsleiter Liebelt wies darauf hin, dass die Unfallstelle noch immer von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt ist. Auch die Vertreter der Landesregierung machten klar, dass Ermittlungen und Schadensbeseitigung noch Wochen, wenn nicht Monate in Anspruch nehmen können. Unisono versicherten Lewentz, Höfken und Liebelt, dass auch von unabhängigen Stellen untersuchte Luft- und Wasserproben, darunter aus dem Rhein, keine für die Bevölkerung schädlichen Belastungen ergeben haben. Das Gleiche gelte für Bodenproben, die in Ludwigshafen entnommen wurden. Der BASF-Betriebsleiter räumte aber ein, dass zumindest auf dem Werksgelände eine Belastung des Bodens "wahrscheinlich ist". Das werde natürlich noch geprüft, ein Austausch nicht nur der Rohre wäre die Konsequenz.

Löschwasser verschwunden

Umweltministerin Höfken machte darauf aufmerksam, dass auch an die 30 Tonnen Löschwasser schlicht und einfach verschwunden sind. Wie Liebelt bestätigte aber auch die Grünen-Politikerin, dass die Messergebnisse der Luft in Ludwigshafen und Mannheim oder auch in Speyer, Worms und Frankenthal keine erhöhten Schadstoffkonzentrationen ergaben. "Lediglich im Bereich der Unfallstelle wurden lokal begrenzt erhöhte Werte festgestellt", sagte Liebelt. Die Umweltministerin führte die ansonsten günstigen Werte darauf zurück, dass die Rauchgasfahne sehr schnell und hoch aufgestiegen war. CDU-Fraktionschefin Julia Klöckner wies darauf hin, dass den beiden getöteten Feuerwehrleuten ausgerechnet ihr schnelles Erscheinen am Unglücksort zum Verhängnis wurde. Dorthin eilten sie nach der Meldung über den Brand und starben dann ebenso wie ein Matrose in dem Hafen bei der anschließenden Explosion.

Die Betroffenheit über ihren Tod sowie die Solidarität mit Hinterbliebenen und Verletzten drückten in der gut zweieinhabstündigen Sitzung dann auch immer wieder alle Beteiligten aus. Immerhin sei mit der Versicherung schon abgeklärt, dass die Betroffenen zumindest materiell versorgt werden, teilten die BASF-Vertreter mit. Liebelt betonte, dass mit Fremdfirmen sorgsam umgegangen werde. Das Protokoll der Absprachen mit der an den Rohrarbeiten eingesetzten Firma liege schon bei der Staatsanwaltschaft.

"Wir haben sicherlich das Vertrauen beschädigt", sagte Liebelt und fügte hinzu: "Aber wir müssen und werden es zurückgewinnen." Jedenfalls habe Sicherheit oberste Priorität bei der BASF, versicherte der Betriebsleiter. Der Konzern strebe Transparenz an und melde mehr Ereignisse, als er müsse.