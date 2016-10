„Wir sind ein starkes Team“

Hoffenheim. Auf Feld 1 wird eiskalt eingenetzt, Hoffi hüpft vor Freude und die Kicker der Lebenshilfe Mannheim lassen beim Warmmachen den Ball laufen - oder kurz gesagt: Beim "Unified Cup" im Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion ist die Stimmung glänzend. Zwei Tage lang haben Sportler mit einer geistigen, zerebralen oder psychischen Behinderung und Fußballer ohne Einschränkung gemeinsam gekickt. "Sieger sind sie alle", sagt Martin Metz, Sport-Referent von Special Olympics Baden-Württemberg, die das Sportevent zum vierten Mal gemeinsam mit der TSG Hoffenheim und Anpfiff ins Leben organisieren.

Auftakt gegen Freunde

"Locker machen Leute", ruft Kai Schuh seiner Mannschaft zu, die sich vor dem ersten Spiel hinter der Torauslinie den Ball zuspielt. Der "Headcoach" - wie ihn seine Spieler neckend nennen - arbeitet einmal pro Woche mit dem Team der Mannheimer Lebenshilfe. "Die Turniere sind das Salz in der Suppe. Ich werde bei jedem Training gefragt, wann das nächste stattfindet", erzählt er. Endlich ist es soweit, Spieler und Partner trollen sich in Richtung Spielfeld und sprechen noch schnell die Taktik ab. "Wir spielen jetzt gegen die TSG Lützelsachsen, die kennen wir echt gut, wir waren nämlich als ein Team bei einem Turnier in der Schweiz. Das heißt, wir spielen gegen Freunde", erklärt Schuh.

Unified-Fußballmeisterschaft Im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim haben 14 Teams die baden-württembergische "Unified"-Fußballmeisterschaft ausgetragen. Die Mannschaften setzen sich aus Sportlern mit einer geistigen, zerebralen oder psychischen Behinderung sowie aus Fußballern ohne Behinderung zusammen. Die TSG Hoffenheim richtet den vierten Unified Cup gemeinsam mit Special Olympics Baden-Württemberg aus. Unterstützt werden sie dabei von "Anpfiff ins Leben". Aus der Region waren die Teams der Lebenshilfe Mannheim, die TSG Lützelsachsen, die 1899 Hoffenheim Handicaps, das Kloster Eberbach und die Lebenshilfe Sinsheim dabei.

Zehn Minuten dauert eine Partie, in der fünf Feldspieler und ein Torwart auf dem Platz stehen. Wechseln dürfen die Teams fliegend. "Wir spielen nach dem Schweizer System", erklärt Markus Zegowitz von Anpfiff ins Leben. "Am ersten Tag spielt jeder gegen jeden, damit wir sehen, wer leistungsmäßig wo steht. Am zweiten Tag spielen wir in den Leistungsklassen ein Turnier aus."

"Jawohl Winnie, gut gemacht!", ruft Schuh aufs Feld, als Winfried Eschelbach im eigenen Strafraum rettet. Kevin Swierzynskin zischt ab wie eine Rakete und passt zu Pawel Lytaev, der das Tor nur knapp verfehlt. Beim Schlusspfiff heißt es 3:1 für die Mannheimer. "Es läuft", grinst Kapitän Thomas Kalin und zieht sich zufrieden die Socken über die Stutzen. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt allerdings nicht, denn auf Feld 1 wartet mit der Lebenshilfe Sinsheim schon der nächste Gegner. Alle bilden einen Kreis und rufen: "Wir sind stark! Wir sind ein Team", dann stürmen sie auf den Platz. "Der Cup ist auch ein Qualifikationsturnier für die nationalen Meisterschaften", erklärt Patrick Brechenmacher, Ausbildungsleiter im ABB Training Center. Die Partner-Spieler der Athleten sind allesamt Auszubildende von ABB - das Unternehmen ist Partner der Mannheimer Lebenshilfe. "Ich finde es toll, dass die Partner aus allen drei Azubi-Jahrgängen kommen und wir nie Probleme haben, Nachwuchs für die Mannschaft zu finden", erzählt er. "Wir bräuchten nur dringend eine größere Halle für das Wintertraining", sagt Schuh. Rund 20 Spieler und Spielerinnen kicken einmal pro Woche zusammen. Doch die Halle der Neckarauer Wilhelm-Wundt-Schule sei so klein, dass er die Truppe aufteilen muss. "Das ist schade, denn dann können nie alle zusammen üben."

Pause auf der Picknickdecke

"Tom, Du musst letzter Mann sein", brüllt Schuh vom Spielfeldrand, als ein Ball nur knapp am Mannheimer Tor vorbei segelt. "Super Inga, lass' sie gar nicht erst aufbauen", ruft er Inga Müller zu, die sich souverän gegen drei Sinsheimer durchsetzt. Dass es nach zehn Minuten 1:1 heißt, ist für alle okay. "Das war doch ein total guter Start ins Turnier", findet Torwart Fathi Yildiz und wischt sich ein bisschen Blut von der Schläfe. "Ich bin mit einem Gegenspieler zusammengerumpelt. Aber mein Motto heißt, immer weiterspielen", sagt er grinsend und lässt sich auf die Picknickdecke fallen. "Pausen müssen auch sein", findet er und beißt herzhaft in ein Sandwich.