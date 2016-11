Wirbelwind Sheila Rohde im TV

Alle Bilder anzeigen Sheila Rohde bei ihrem Auftritt beim Weinheimer Dürreplatzfest im September (l.) und auf der Bühne beim "Supertalent". © Marco Schilling/RTL, Stefan Gregorowius

Abtsteinach. Sie war der umjubelte Star beim Weinheimer Dürreplatzfest im September: Sheila Rohde aus Ober-Abtsteinach. Als Mitglied der Hip-Hop-Formation "Remove" legte die Neunjährige auf der Bühne einen Solotanz hin, der alle Zuschauer begeisterte. Jetzt folgt die Sensation: Sheila erobert die ganz große Bühne und hat die Chance ein Millionen-Publikum zu begeistern.

Morgen Abend tritt sie als Kandidatin bei der RTL-Show "Das Supertalent" auf. Und dort wird sie, das verraten die ersten Fotos von der Show, erst mal ganz brav wirken. Die Haare zurückgebunden, süßes Lächeln, die Hände vor dem Bauch verschränkt - so jedenfalls wirkt sie zunächst auf die Jury-Mitglieder Dieter Bohlen, Victoria Swarovski und Bruce Darnell. Aber Sheila ist ein Wirbelwind, der beim Tanzen schon viel erreicht hat. Als Mitglied von "The Divergent", der Hip-Hop-Tanzformation des RSC Laudenbach holte sie bei der Weltmeisterschaft der "United Dance Organisation" (UDO) in Glasgow den Solo-Weltmeistertitel in ihrer Altersklasse. Das war im August. Am Samstagabend hat die Neunjährige nun gute Chancen, mit ihrem Können ein Millionenpublikum zu erreichen.

Schon im Alter von fünf Jahren hat Sheila das Tanzen für sich entdeckt und trainiert seitdem in der Tanzschule. Mit Erfolg. Dennoch hat sie auch andere Träume neben dem Tanzen: Wenn sie groß ist, möchte sie einmal Ärztin werden. Aber jetzt erst mal "Supertalent". Zur Unterstützung hat Sheila ihre Eltern und ihren Bruder dabei, die am Bühnenrand die Daumen drücken.

"Das Supertalent" ist eine der erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen. Die aktuelle Staffel besteht aus insgesamt 14 Folgen und ist im September gestartet. Im Durchschnitt erreichte die neunte Staffel im vergangenen Jahr 4,51 Millionen Zuschauer. Damals gewann der Sänger "Jay" Oh den Wettbewerb und strich die 100 000 Euro Siegprämie ein. In der achten Staffel setzte sich ein Travestiekünstler durch, der Sänger Marcel Kaupp. Er durfte anschließend sogar im Show-Paradies Las Vegas (USA) auftreten.

Gefürchtet bei den Kandidaten, aber gleichzeitig Kult bei vielen Zuschauern sind vor allem die fiesen Kommentare von Pop-Titan Dieter Bohlen ("Modern Talking"). Es scheint aber völlig unwahrscheinlich, dass der Musik-Experte Sheilas Charme widerstehen kann.

Wer mit Sheila Rohde mitfiebern möchte: "Das Supertalent" läuft am Samstag, 19. November, um 20.15 Uhr bei RTL. vmr