Wo einst die Hölzer trieben

Rhein-Neckar. Vor mehr als 100 Jahren wurden die Triftbäche im Legelbachtal im Pfälzerwald letztmals genutzt. Damals dienten die Wasserwege den Forstarbeitern noch, um Holz aus dem Wald bis zum Rhein zu transportieren. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Trift mit der Einrichtung eines landläufigen Güterwegs jedoch eingestellt.

In der Folge wucherten die angelegten Bäche zu. Die Natur holte sich zurück, was ihr der Mensch genommen hatte. Die harte Arbeit, die damals an den Triftstraßen geleistet wurde, geriet allmählich in Vergessenheit. Das möchte die Verbandsgemeinde Lambrecht mit ihrem Projekt "Trifterlebnis Legelbachtal" ändern. "In dieser Region gibt es einen besonderen Bezug zum Thema Waldarbeit. Den wollen wir wieder sichtbar machen", sagte Verbandsbürgermeister Manfred Kirr gestern beim Regionalparkforum der Metropolregion Rhein-Neckar im Zeughaus C5 der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim.

Das "Trifterlebnis Legelbachtal" ist eins von fünf Projekten, die beim Wettbewerb "Landschaft in Bewegung" von der Metropolregion ausgezeichnet und mit einem Scheck über 10 000 Euro belohnt wurden. Der Verband prämierte dabei bereits zum vierten Mal Ideen, die sich mit der Entwicklung ländlicher Räume befassen. "Das Konzept hat die Jury vor allem wegen des historischen Aspekts überzeugt", sagte Verbandsdirektor Ralph Schlusche bei der Preisverleihung. "Durch die Aufbereitung der Triftanlagen wird für die Besucher Geschichte erlebbar."

Die Preisträger des Wettbewerbs Verbandsgemeinde Lambrecht: Trifterlebnis Legelbachtal. Speyer: Das Woogbachtal in Speyer West. Edingen-Neckarhausen: Fischkinderstube Edingen-Neckarhausen. Hirschberg: Lernort Bergbaurevier Großsachsen-Hohensachsen. Weinheim: "Blühende Badische Bergstraße"

Großes Freilichtmuseum

Und genau darum geht es bei dem Projekt nach Angaben von Bürgermeister Manfred Kirr auch: "Das ist wie ein großes Freilichtmuseum, in dem man sehen kann, was früher geleistet wurde." Auf einer Strecke von rund drei Kilometern sollen Besucher die Triftstraßen über Fußwege nachverfolgen können. Sie sollen erleben, wie aufwendig es war, das Holz die Bäche entlang zu treiben. "Gemeinsam mit dem in Elmstein gelegenen Haus der Forst- und Waldgeschichte, der Wappenschmiede und der historischen Dampfeisenbahn ,Kuckucksbähnel' entsteht ein Gesamtpaket, das es sonst nur noch selten gibt", verspricht Kirr. Die Ertüchtigung der Triftenstraßen sei jedoch nur ein Baustein im touristischen Konzept der Verbandsgemeinde Lambrecht. "Man kann hier auch hervorragend wandern oder Fahrrad fahren", so der Bürgermeister.

Um Wasser dreht es sich auch bei der Fischkinderstube Edingen-Neckarhausen, einem weiteren Siegerprojekt. Zwischen beiden Gemeindeteilen soll am Neckar ein 13 000 Quadratmeter großer Rückzugsraum für Fische entstehen. Das entspricht einer Fläche von knapp zwei Fußballfeldern. Seit Oktober laufen die Bauarbeiten.

Menschen ans Wasser bringen

"Die Fischkinderstube wird das größte Seitengewässer des Neckars in der Region", sagte Martin Müller vom Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim. Seit 20 Jahren setzt sich der Verband dafür ein, die Menschen wieder ans Wasser zu bringen. "Wir wollen eine Öffnung zum Neckar hin. Und in jeder Gemeinde zwischen Heidelberg und Mannheim haben wir mittlerweile einen Zugang geschaffen", so Müller. "Die Fischkinderstube ist dabei das größte Projekt".

3,5 Millionen Euro kostet das Naherholungsgebiet. Rund 2,7 Millionen kommen vom Land Baden-Württemberg, der Rest von privaten Spendern. Voraussichtlich im März 2017 soll das Becken mit Flusswasser gefüllt werden. Dann soll die Fischkinderstube ein Biotop für allerlei Wasserorganismen werden. Von Aussichtsstegen aus können die Besucher dann die Natur beobachten. Vor allem an Schulklassen soll sich das Angebot richten. Der Name hat aber einen anderen Hintergrund. "Da geht es um die Fische. Die sollen hier laichen", erklärte Müller.