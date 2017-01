Worms zur Zeit Luthers

Worms. Am 18. April 1521 wurde in Worms Weltgeschichte geschrieben. Da verweigerte Martin Luther im Bischofshof vor Kaiser Karl V. den Widerruf seiner Schriften. Dieser Moment war ein Meilenstein der europäischen Geschichte. Worms lässt zum Reformationsjubiläum nun die historische Stadt des Jahres 1521 wieder erstehen - zumindest im Bild. Design- und Multimediakünstler Eichfelder hat eine Ausstellung konzipiert, die dreidimensionale, detailreiche und scharfe Bilder der historischen Stadt zeigt. Zu sehen sind in den historischen Stadtansichten auch das Haus zur Münze als Rathaus und Kirchen, die längst nicht mehr existieren. Es gibt keine Quellen, wie es im Inneren des Bischofshofes tatsächlich ausgesehen hat, aber jede Menge künstlerischer Darstellungen des Luther-Auftritts, die ebenfalls gezeigt werden.

ZDF plant Luther-Film

Zu Hilfe kam Eichfelder und der Stadt das ZDF, das im Herbst einen abendfüllenden Luther-Film plant und 3-D-Animationen von Worms in Auftrag gab. Diese Bilder darf die Stadt nun verwenden.

Die Schau wird vom 13. Februar bis 29. Mai in der Nähe des zerstörten Bischofshofes im Kunsthaus Heylshof gezeigt. Nach der Ausstellung in Worms wandern die Bilder in die große Papst-Schau der Reiß-Engelhorn-Museen in Mannheim.

Unter anderem mit dieser Schau bereitet sich Worms schon auf das Jahr 2021 vor, dem 500. Jahrestag des Luther-Auftritts. Dazu soll es eine noch größere Ausstellung und zahlreiche weitere Aktivitäten in der Stadt geben. Außerdem sollen die historischen Ereignisse um Luther auch Thema der Nibelungenfestspiele sein, berichtete der Wormser Oberbürgermeister Michael Kissel. Dies sei bereits mit Intendant Nico Hofmann besprochen. bjz