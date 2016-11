Wormser Ritualbad vom Einsturz bedroht

Architekt Jürgen Hamm begutachtet die Schäden im jüdischen Ritualbad. © bjz

Worms. Sie gehört zu den ältesten Baudenkmälern der jüdischen Geschichte in Mitteleuropa. Die Mikwe, das jüdische Ritualbad der Synagoge in Worms, stammt aus den Jahren 1185/86. Der Zahn der Zeit hat hier kräftig genagt. Deshalb saniert die Stadt Worms das Bad gemeinsam mit der Landesdenkmalpflege.

Die Mikwe ist ein Turm, der gut acht Meter tief in die Erde reicht und dessen Sockel ein kleines, mit Grundwasser gefülltes Becken bildet. Das Mikroklima hat dem Bau mittlerweile so schwer zugesetzt, dass er kaum noch sicher betreten werden kann. Das Mauerwerk ist feucht, die Fugen halten nicht mehr, Steine brechen aus, und der Außendruck des Erdreichs hat das Mauerwerk sichtbar eingebeult.

Deshalb müssen die Handwerker herbei, wenn das Ritualbad nicht komplett verfallen soll. Doch genau dieses soll nicht passieren, läuft doch ein Antrag der drei Städte Worms, Speyer und Mainz mit ihren gemeinsamen jüdischen Wurzeln auf Anerkennung als Unesco-Welterbe. Der Wormser Oberbürgermeister Michael Kissel geht davon aus, dass diese Sanierung sich sogar günstig auf eine Entscheidung im Jahr 2021 auswirkt - auch wenn die Mikwe nun mindestens zweieinhalb Jahre für die Öffentlichkeit gesperrt bleibt. Immerhin reisen mehr als 30 000 Touristen nach Worms, um sich über die jüdische Geschichte der Stadt zu informieren. Wobei die allerwenigsten Besucher das Bad tatsächlich zur symbolischen Reinigung nutzen und in das kalte Grundwasser steigen, wie die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde von Mainz und Worms, Stella Schindler-Siegreich, berichtet. Dennoch gebe es immer wieder orthodoxe Gläubige, die das Ritualbad nutzten. Für die meisten sei es jedoch ein sinnlicher Ort, den es zu erhalten gelte.

Das sieht auch die Stadt Worms so, wie Kissel betont. Schließlich sei die Kommune von ihrer mehr als 1000-jährigen jüdischen Geschichte maßgeblich geprägt. Worms genieße durch den Gelehrten Raschi bis heute weltweit eine herausragende Bedeutung in der jüdischen Geisteswelt. Für die Arbeiten rechnet Architekt Jürgen Hamm, der auch die Sanierung des Kaiserdoms leitet, mit mindestens acht bis zehn Jahren. Mehrere Hochschulen sind mit Forschungsarbeiten beteiligt. Und auch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt beteiligt sich. Sie verteilt nicht nur wissenschaftliche Arbeiten, sondern übernimmt auch gut die Hälfte der 140 000 Euro, die alleine für den ersten Abschnitt fällig werden. Insgesamt schätzt Kissel die Kosten vorsichtig auf bis zu 750 000 Euro und hofft auf Landeszuschüsse. Schließlich gehe es um einen Beitrag zum Welterbe. Das sieht auch Landesdenkmalpflegerin Roswitha Kaiser so: "Wir haben eine besondere Verantwortung für das jüdische Erbe."