Wormser Sporthallen: Überprüfungsergebnis am Donnerstag

Worms (dpa/lrs) - Bei der Überprüfung von möglicherweise defekten Deckenkonstruktionen in Wormser Sporthallen erwartet die Stadtverwaltung für diesen Donnerstag ein Ergebnis. Die Kontrollen dürften noch bis in die Nacht andauern, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Nachdem sich vor zwei Wochen eine Decke in der Staudinger Grundschule gelöst hatte, ließ die Stadtverwaltung insgesamt elf Sporthallen zur Inspektion vorübergehend schließen. Bereits am vergangenen Freitag hatte die Stadtverwaltung die Sporthallen der Heppenheimer Grundschule, der Karmeliter Grund- und Realschule plus, der Ernst-Ludwig-Schule sowie der Pestalozzi- und Neusatzschule vorübergehend sperren lassen. Entwarnung gibt die Bauverwaltung inzwischen für die Hallen der Ernst-Ludwig- sowie der Pestalozzischule. Die Deckenkonstruktion an der Heppenheimer Grundschule muss dahingegen ausgebaut werden und bleibt für einen längeren Zeitraum gesperrt. Am Dienstag teilte die Stadtverwaltung mit, dass zusätzlich die Gymnastikhalle des Eleonoren-Gymnasiums, die Sporthalle Rheindürkheim, der obere Bereich der Sporthalle der Dalbergschule sowie die Sport- und die Gymnastikhalle der Staudinger Schule überprüft werden müssen.

Vor zwei Wochen hatte sich während des Unterrichts in der Staudinger Grundschule eine Decke gelöst. Sie fiel aber nicht zu Boden, niemand wurde verletzt. Ursache waren Latten in der Decke, die nicht geschraubt, sondern genagelt waren. Aufgrund des Gewichts der Deckenverkleidung und der Lampen hatten sich die Nagellöcher geweitet, sodass die Stabilität der Decke beeinträchtigt wurde. Die Stadtverwaltung kündigte daraufhin eine Überprüfung aller ähnlich verankerten Decken im Stadtgebiet an.