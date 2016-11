Wurde Zaun der Koppel zerschnitten?

Haßloch. Der schwere Unfall, bei dem am Donnerstag drei Menschen verletzt und acht Pferde getötet wurden (wir berichteten), geht möglicherweise auf einen zerschnittenen Zaun zurück. Bei der Polizei in Haßloch sei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung eingegangen, bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Neustadt der dpa. Das kaputte Zaunstück sei sichergestellt worden und werde untersucht. Einen Tag später, gestern gegen 10.12 Uhr, warnte der Verkehrsfunk erneut vor Pferden an der A 65. Die Meldung bestätigte sich indes nicht.

Am frühen Donnerstagmorgen waren elf Pferde von einer Koppel bei Haßloch auf die zwei bis drei Kilometer entfernte Autobahn 65 galoppiert - vermutlich über den Zubringer Neustadt-Nord. Dort wurden die Tiere von Autos erfasst und sieben sofort getötet. Ein Tier verletzte sich so schwer, dass es erlöst werden musste. "Die Ermittlungen laufen", erklärt Frank Lembach, Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Edenkoben, die inzwischen die Ermittlungen führt. Neben Sachbeschädigung kämen auch Straftatbestände wie Körperverletzung und Schwerer Eingriff in den Straßenverkehr in Frage. Details wollte Lembach mit Blick auf das laufende Verfahren nicht nennen.

Betroffenheit im Verein

Im Reitsportverein Pfalzmühle Haßloch, zu dem die Pferde gehörten, ist der Schock noch groß. "Wir machen uns riesige Sorgen um die Verletzten und haben versucht, uns nach dem Gesundheitszustand zu erkundigen", berichtet Sprecherin Ursula Wingen. Wie berichtet, waren eine Autofahrerin schwer und zwei Fahrer leichter verletzt worden. Die Rechtsanwältin hat selbst ein Pferd verloren. Die Stute stand mit den anderen "Rentnerpferden" in einem Offenstall und tagsüber in der Herde auf der Weide. Alle elf Pferde seien nicht mehr geritten worden, sondern hätten ihr Gnadenbrot erhalten. Es seien also keine "Jungspunde" gewesen, und etwas muss sie wohl erschreckt haben, versucht Wingen eine Erklärung zu finden. Ein Pferd war auf der Koppel zurückgeblieben - ein eher untypisches Verhalten für ein Herdentier.

Die Freiwillige Feuerwehr Neustadt war Donnerstag drei Stunden im Einsatz. "Kein alltäglicher Fall", bestätigt Einsatzleiter Bernd Kaiser. Die Brandschützer halfen beim Abtransport der toten Tiere und betreuten drei weitere Pferde, bis sie abgeholt wurden. miro