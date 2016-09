Wurstmarkt aus anderem Blickwinkel

Der City-Skyliner soll zur Attraktion des 600. Wurstmarkts werden. © Wurstmarkt

Bad Dürkheim. Die Attraktion Nummer Eins auf dem 600. Bad Dürkheimer Jubiläums-Wurstmarkt heißt City-Skyliner, ist 81 Meter hoch und wiegt 270 Tonnen: Zum ersten Mal in der Geschichte des größten Weinfestes der Welt wird vom 9. bis 13. September und vom 16. bis 19. September vor dem Riesenfass der höchste und modernste mobile Aussichtturm der Welt aufgebaut. Von dessen rundum verglaster und langsam rotierender Kanzel in 72 Metern Höhe haben die Gäste einen unvergleichlichen 360-Grad-Rundumblick über die Rheinebene und die Umgebung der pfälzischen Kurstadt.

"Man kann von da oben die Stadt Bad Dürkheim und ihre Umgebung mit allen ihren Weinlagen aus einer völlig neuen Perspektive sehen," kündigt Marktmeister Roland Poh an. "Bei gutem Wetter reicht der Blick etwa 20 Kilometer weit bis nach Mannheim." Zum Vergleich: Der imposante Turm der Dürkheimer Schlosskirche ist 70 Meter hoch - der mächtige Bismarckturm im Norden auf dem Peterskopf mit seinen 36 Metern Höhe gar nur ein "Zwerg" gegenüber dem technischen Giganten, der bisher unter anderem in Brüssel und Wien, Stuttgart und Düsseldorf, Hamburg und Hannover die Menschen begeisterte.

Vier Tage Aufbau

Der City-Skyliner wird auch das 50 Meter hohe Riesenrad "Jupiter" als bisherigen Wurstmarkt-Blickfang ablösen und schon beim viertägigen Aufbau - der Abbau dauert einen Tag weniger - eine Attraktion sein. Drei Zugmaschinen werden mit 13 Sattelauflegern die schweren Einzelteile des Kolosses auf den Wurstmarktplatz bringen, wo diese mächtige und weithin sichtbare Attraktion nur eine Grundfläche von 23 mal 24 Metern benötigt. Der City-Skyliner ist perfekt ausbalanciert und wurde bisher überall von den technischen Gutachtern ohne Auflagen zugelassen.

Die klimatisierte Kabine mit der Rundumverglasung, in der gleichzeitig 60 Personen mit einem Gesamtgewicht von 4,5 Tonnen Platz haben, fährt innerhalb einer Minute auf die Aussichtshöhe von 72 Metern. Dort dreht sich die Kanzel etwa fünf Minuten, so dass die Fahrgäste einen störungsfreien und weiten Rundumblick genießen können, ehe es wiederum eine Minute lang nach unten geht. Die Kanzel ist barrierefrei, so dass auch Menschen mit Handicap den atemberaubenden Blick über den Wurstmarktplatz und die Stadt Bad Dürkheim problemlos genießen können. rs