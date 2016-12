Wutz lässt im Studio die Sau raus

Von unserem Redaktionsmitglied

Simone Jakob

Walldorf. "Das war die fitteste Wildsau Deutschlands, die ist mit Anlauf durch die doppelt verglaste Eingangstüre gesprungen, als ob es nichts wäre", erzählt Fitness-Studiobesitzer Vassili Delis aus Walldorf von einem äußerst ungewöhnlichen Einbruch. Mitten in der Nacht sei er durch seine Alarm-App aus dem Bett aufgeschreckt worden und sofort zum "Fit-o-drom" gerast. "Hier herrschte das komplette Chaos, mehrere eingeschlagene Scheiben und überall war Blut", sagt der dreifache Fitness-Weltmeister.

Haare liefern Hinweis

Rückblick: Alarmiert von Delis treffen kurz nach Mitternacht mehrere Streifenwagen in der Wieslocher Straße ein. Die Beamten umstellen das Gebäude und fordern die Hundestaffel an, weil sie davon ausgehen, dass sich der Täter noch im Gebäude befindet. Akribisch durchforsten die Polizisten sämtliche Trainingsräume und finden neben zahlreichen Blutspuren auch schwarze borstige Haare, die einen ersten Hinweis auf die wahre Identität des Einbrechers liefern. Gewissheit schafft Bastian Galm, der IT-Techniker ist für die Überwachungsanlage zuständig und schaut sich das Filmmaterial aus der Nacht an: "Ich war total überrascht, als da ein Tier zu sehen war", sagt er. "Die Wutz brach durch die Eingangstür, schleuderte in den Vorraum, rannte im Schweinsgalopp durchs Studio und sprang hinten wieder raus." Ob der Grunzer sich zum Bauch-Beine-Po-Training anmelden wollte oder sich schlicht verirrt hat, wird wohl sein Geheimnis bleiben. "Es ist äußerst selten, dass Wildschweine in Gebäude eindringen, ab und zu verwüsten sie bei der Nahrungssuche mal einen Vorgarten, aber mehr nicht", sagt Polizeisprecherin Anneliese Baas. Fest stehe, dass die Sau nach ihrem Einbruch verständlicherweise in Panik geraten sei und sich dann haargenau so verhalten habe, wie es von einem Wildschwein in einem Fitness-Studio zu erwarten sei: In wilder Hatz rannte der Schwarzkittel durch Trainingsareal, Umkleide und Herrendusche und suchte panisch den Ausgang. "Dabei ist das Tier gegen die Eingangsschiebetüre geprallt, wodurch diese zersplitterte", so Baas. Durch ein seitliches, ebenfalls doppelt verglastes Fenster sei dem borstigen Besucher schließlich doch die Flucht gelungen.

Um die zerdepperten Scheiben zu sichern, rückt die Walldorfer Feuerwehr an. "Ich konnte es fast nicht glauben, bis ich das Video gesehen habe. Es ist ziemlich ungewöhnlich, dass Wildschweine in Häuser eindringen", berichtet Einsatzleiter Frank Eck. Sein Team habe beide Fenster komplett entglast und mit Holz verschalt. "Verletzt hat sich die Sau bei der Aktion bestimmt, am Ausgangsloch haben wir Fleischreste gefunden." Dieser "außerordentliche Einsatz" werde sicher in die Feuerwehr-Geschichte eingehen.

Übeltäter flüchtig

Wie hoch der Schaden der nächtlichen Sauerei ist, lässt sich laut Behörden noch nicht beziffern. Zudem sei der Übeltäter flüchtig. "Wir haben das Wildschwein noch nicht aufgespürt, mal sehen wo es heute Nacht zuschlägt. Sollte es jedenfalls auffällig werden, machen wir es dingfest", sagt die Polizeisprecherin und lacht.

Mit Humor nimmt auch Fitness-Studio-Besitzer Delis den kuriosen Einbruch: "Na ja, die DNA-Spuren sind gesichert, ich denke, dass man die Sau schnappt", witzelt er.