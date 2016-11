Zaun durchgeschnitten - Polizei ermittelt

Neustadt/Weinstraße. Ein durchgeschnittener Zaun hat möglicherweise dazu geführt, dass am Donnerstagmorgen insgesamt zehn Pferde von ihrer Koppel bei Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) auf die nahe gelegene Autobahn gelaufen sind. Bei der Polizei in Haßloch sei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung eingegangen, bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Neustadt an der Weinstraße am Freitag. Die Ermittlungen dauerten an.

15 Pferde aus Koppel entwichen

Der Unfall hatte sich am Donnerstag in den Morgenstunden auf der A 65 in Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Nord ereignet. Mehrere Fahrzeuge waren mit einer Herde von Pferden zusammengestoßen, die aus einer etwa einen Kilometer entfernten Koppel ausgerissen und auf die Autobahn gelaufen waren. Bei den Unfällen starben acht Tiere, eine Autofahrerin wurde schwer verletzt, zwei weitere Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

Zum Thema Pferde auf der A 65 - Autofahrerin schwer verletzt

Nach den Erkenntnissen der Polizei waren insgesamt 15 Pferde aus einer Koppel des Reitsportvereins Pfalzmühle in Haßloch entwichen. (lina/dpa)