St. Leon-Rot. Nach einem schweren Unfall auf der A5 in Höhe St. Leon-Rot kommt es in Richtung Frankfurt zwischen Bruchsal und dem Kreuz Walldorf zu einem Stau von etwa zehn Kilometern Länge. Nach ersten Informationen eines Mitarbeiters vor Ort sind insgesamt drei Lkw und drei Autos in den Unfall verwickelt. Bei dem Unfall sollen demnach fünf Personen verletzt worden sein, darunter eine schwangere Frau.

Die Bergung der verunglückten Fahrzeuge dauert derzeit noch an, ersten Informationen zufolge sind zwei von drei Fahrspuren gesperrt.

Näheres war zunächst noch nicht bekannt. (kris/red)