„Zeigen, wie schön es hier ist“

Alle Bilder anzeigen Treten am Freitag zur Wahl der Pfälzischen Weinkönigin an (von links): Annalena Götz, Nicole Fredrich, Katharina Weisbrodt, Anastasia Kronauer und Daniela Wisser. © Pfalzwein e.V. Sucht eine Nachfolgerin: die amtierende Weinkönigin Julia Kren. © Venus Treten am Freitag zur Wahl der Pfälzischen Weinkönigin an (von links): Annalena Götz, Nicole Fredrich, Katharina Weisbrodt, Anastasia Kronauer und Daniela Wisser. © Pfalzwein e.V.

Rhein-Neckar. Sie kennen sich mit Wein aus, sind jung - und auch ein Ziel haben die fünf Frauen gemeinsam: Am Freitag, 7. Oktober, wollen sie abends in Neustadt zur Pfälzischen Weinkönigin 2016/2017 gewählt werden. Dann entscheidet eine Jury aus Journalisten, Werbefachleuten und Vertretern der Weinwirtschaft, wer die Nachfolge der amtierenden Hoheit Julia Kren antreten darf. Wer sind die fünf Kandidatinnen?

Erfahrung von Berufs wegen

Für die Gemeinde Schweigen-Rechtenbach geht Annalena Götz ins Rennen. Mit Wein kennt sich die 20-Jährige auch beruflich aus: Sie befindet sich im zweiten Lehrjahr der Ausbildung zur Winzerin. Mit dem Amt der Weinkönigin will sie nicht nur viele interessante Menschen kennenlernen, sondern nicht zuletzt auch ihr Lebensmotto in die Tat umsetzen: "Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!"

Nicole Fredrich amtierte bereits als Weinprinzessin im Neustadter Stadtteil Königsbach. Jetzt will sie den Schritt auf die nächste Ebene wagen. Auch die 21-Jährige ist Wein-Expertin von Berufs wegen: Sie arbeitet als Großhandelskauffrau beim Ruppertsberger Weinkeller und dessen Tochtergesellschaft. Warum sie sich um die Krone bewirbt, ist für Nicole Fredrich ganz einfach: "Die Pfalz ist meine Heimat, daher möchte ich allen Menschen zeigen, wie schön es bei uns ist und ihnen meine Heimat näherbringen."

Erfahrung als Weinprinzessin bringt auch Winzer-Tochter Katharina Weisbrodt mit. Die Deidesheimerin wollte schon als Kind Winzerin werden, inzwischen leitet sie den Barverkauf im Schloss Wachenheim. An ihren pfälzischen "Landsleuten" schätzt die 21-Jährige vor allem ihre Offenheit: "Ich glaube, es ist in keiner Region so einfach, Kontakte zu knüpfen wie bei uns."

Menschen für Wein begeistern

Das Tanzen ist neben dem Wein die große Leidenschaft von Anastasia Kronauer, die für die Gemeinde Lachen-Speyerdorf antritt. In ihrer Heimat engagiert sich die 24-Jährige aber auch in der freiwilligen Feuerwehr. Beruflich ist die Pfälzerin für einen Personaldienstleister tätig, und als Königin will sie fortführen, was sie schon als Prinzessin in Lachen-Speyerdorf gemacht hat: Menschen für den Wein begeistern.

Die fünfte in der Bewerberinnen-Runde ist Daniela Wisser aus Billigheim-Ingenheim. Die 24-jährige Bankkauffrau ist selbst auf einem Weingut mit Gästehaus aufgewachsen und regierte 2011 bis 2012 als Weinprinzessin bereits die Verbandsgemeinde Landau-Land. Jetzt will sie die für die gesamte Pfalz und ihre Produkte werben. zg/fab