Zeit für Frankreich – und Europa

Rhein-Neckar. Oh, là, là - da fällt die Wahl wieder schwer: 80 Veranstaltungen bietet die Französische Woche Heidelberg-Mannheim in der ganzen Region - vom Konzert über Lesungen bis hin zu Ausstellungen, Debatten und sogar einem Yoga-Kurs für Kinder. Vom 14. bis 23. Oktober steht das Nachbarland im Mittelpunkt des Programms, das im Institut Français (IF) in C 4,11 vorgestellt worden ist. Und das Beste: Man muss nicht Französisch sprechen können, um die Auftritte zu erleben oder bei den Angeboten mitmachen zu können. Mit Übersetzungen oder Untertiteln kommt einem nichts spanisch vor, versprechen die Organisatoren.

Viel ehrenamtliches Engagement

"Bürger tun etwas für die deutsch-französische Zusammenarbeit", fasst Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht zusammen. Der Vorsitzende des im vergangenen Jahr in der Quadratestadt gegründeten IF verweist darauf, dass - obwohl sehr professionelle Partner dabei sind und der Anspruch durchaus hoch gesteckt wird - die Französische Woche vor allem durch ehrenamtliches Engagement getragen werde. Mannheim ist das dritte Mal offiziell (und finanziell) dabei.

Schwerpunkt des Programms hier: Verdun und die hundert Jahre seit dem Ende des Ersten Weltkriegs, wie Romanistik-Professorin Eva Martha Eckkrammer erklärt. Im Frühjahr hatte eine Mannheimer Schülerdelegation die Gräber der damals häufig Gleichaltrigen im ehemaligen Kriegsgebiet besucht. Aus Gesprächen und Besichtigungen haben sie faszinierende Eindrücke mitgebracht. Beim Finale der Woche am 23. Oktober im REM-Museum Zeughaus (C 4) wird Oberst Xavier Pierson sprechen, der ehemalige Direktor des Mémorial de Verdun. Die Pianisten Karol Beffa und Johan Farjot sowie Schauspieler David Grimaud interpretieren ab 16 Uhr "Le Récital de Verdun/Der Solist von Verdun" von Gilles Marie.

Zu Ende geht dann auch die berührende Ausstellung "Le Bleuet et le coquelicot/Die Kornblume und der Klatschmohn", die ab 17. Oktober im IF zu sehen ist: Sylvain Dessi hat seinen fünfjährigen Sohn zwischen den Kreuzen der Gefallenengräber fotografiert. Eine neue, vielleicht auf den ersten Blick verwirrende Art, der deutsch-französischen Freundschaft auf die Spur zu kommen. "Was die Französische Woche ausmacht, ist das Erleben", betont Caroline Mary-Franssen, die das Programm im IF ausgearbeitet hat, das besonders Sympathische am Programm.

Knapp 50 Veranstaltungen gibt es in Heidelberg, wo die Französische Woche 2006 zum ersten Mal stattfand. Festivalleiterin Erika Mursa verweist besonders auf den Eröffnungsabend am Freitag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr in der Hebelhalle. Zu Gast ist dann die Compagnie Vilcanota aus der Partnerstadt Montpellier. Ihr Programm "Cailloux sous la peau/Kieselsteinchen unter der Haut" mit Choreograph Bruno Pradet lässt Bewegung sichtbar werden - zum Beispiel mit Sand und anderen natürlichen Materialien. An diesem Abend wird das Festival einen besonderen Gast aus Berlin haben: den französischen Botschafter Philippe Etienne.

Neue Veranstaltungsorte

Neue Veranstaltungsorte wie der Tankturm, aber auch neue Formate wie ein "literarisches Speed-Dating" bringen wieder frische Ideen in die Veranstaltungsreihe. "Studenten stellen an einem Tisch ihrem Gegenüber in fünf Minuten ihr liebstes französisches Buch vor, auf Deutsch oder Französisch", erklärt Mursa das junge Konzept. Die Französische Woche sei "kein Selbstläufer", weiß die erfahrene Organisatorin: "Man muss sich kontinuierlich weiterentwickeln." Gerade die Schüler-Generation müsse jetzt für die deutsch-französische Freundschaft, den Motor Europas auch in Krisenzeiten, begeistert werden.

Apropos: Sehr spannend verspricht der Auftritt von Marc Trévidic am 15. Oktober im Ebert-Haus: Der frühere Terror-Richter hat einen Roman geschrieben.

War für die Eltern der Schüleraustausch mit Frankreich häufig noch die erste Auslandsreise überhaupt - so stünde den Jugendlichen heute die ganze Welt offen. "Sie müssen nicht mehr nach Frankreich reisen, um etwas Exotisches zu erleben", fasst Mursa zusammen. Aber die Fraternité, die Brüderlichkeit, sei aktuell wie nie - und gilt es ständig weiter zu pflegen, betont Specht.