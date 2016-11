Zug um Zug zum Vereinsgelände

Wiesloch. Jahrzehntelang schlummerte das alte Ziegelsteingebäude im Südwesten Wieslochs vor sich hin - der Lokschuppen war bis zum Dach zugeschüttet. Dann näherte sich eine Gruppe ambitionierter Eisenbahnfans, gründete im Jahr 2000 eine Interessengemeinschaft, die das brachliegende Gelände nahe der ehemaligen Tongrube "wach küsste": In der Geschichte des Feldbahn- und Industriemuseums Wiesloch steckt viel "Dornröschen"-Romantik. Inklusive vorläufigem Happy End, denn 2015 erhielt der Verein einen mit 5000 Euro dotierten Förderpreis im landesweiten Wettbewerb "Heimatmuseum hat Zukunft". Regierungspräsidentin Nicolette Kressl hat sich nach einer Runde mit der märchenhaften Feldbahn jetzt sehr beeindruckt gezeigt vom Engagement des jungen Vereins.

Aus den etwa zehn Begeisterten, die sich vor 16 Jahren an die Aufgabe machten, den Lokschuppen zu retten, ist 2001 ein Verein geworden, der heute rund 50 Mitglieder und fast 20 Loks zählt. "Wir treffen uns jeden Samstag zum Arbeitseinsatz", erzählt Schriftwart Phillip Steigleder.

Zwei Erweiterungen

Feldbahnmuseum Die erste Sitzung des 2001 gegründeten Vereins fand noch auf Bruchsaler Gemarkung statt - allerdings bereits in dem ausrangierten DB-Waggon, der heute als Vereinsheim in Wiesloch endgültig geparkt ist. Der Lokschuppen sollte um 1900 Modellcharakter für ganz Baden haben, blieb aber das einzige Exemplar und steht unter Denkmalschutz. Nächster Fahrtag mit der Feldbahn auf dem Gelände (In den Weinäckern 2 in Wiesloch) ist am Samstag, 10. Dezember, von 13 bis 18 Uhr. Ein Ticket kostet 1,80 Euro. Weitere Infos unter www.feldbahnmuseum-wiesloch.de.

Tonnenweise ist schon Material bewegt worden. Für den Bau der Umgehungsstraße Ende der 1990er-Jahre war das Areal aufgefüllt worden - nun holten Bagger Erdreich und Bauschutt in monatelanger Arbeit wieder aus dem inzwischen denkmalgeschützten Ziegelsteinbau und seiner Umgebung heraus. Beim jüngsten Besuch zollte auch Bürgermeister Ludwig Sauer jüngst viel Lob für diesen Kraftakt. Bereits zwei Mal ist das Vereinsgelände schon erweitert worden. "Wir sind sehr dankbar, dass uns die Stadt so unterstützt und das Areal verpachtet", betont der Vereinsvorsitzende Philipp Kurasch.

"Feldbahnen sind früher überall dort aufgebaut worden, wo schwere Lasten bewegt werden sollten", erklärt Steigleder - die schmalen Loks waren also die ersten Lkw. Hier in Wiesloch erinnert die Bahn an die Ziegelindustrie. Aus der Tongrube - heute Mülldeponie - musste das Material zur nicht mehr existierenden Fabrik geschafft werden. Kantine und Verwaltungsgebäude gibt es noch; jüngst saniert wurden sie gerade zum Mittelpunkt des "Parks am Leimbach", der vom Land Baden-Württemberg und den Städten Wiesloch und Waldorf für 1,5 Millionen Euro als Naherholungsgebiet aufgewertet wurde. Zum Landratsamt um die Ecke führte auch die erste Strecke, die vom Feldbahnmuseum gebaut wurde. Gefahren wird derzeit mit zwei "Gmeinder"-Loks aus 1962 und 1965 - die Mosbacher Firma hat ebenfalls Industriegeschichte geschrieben.

Senior Erwin Lang ist Zweiter Vorsitzender des Vereins. Vor seiner Pensionierung hat er das Straßenbauamt der Stadt geleitet, nun stellt er hier die Weichen mit. Er schuftet wie die anderen Vereinsmitglieder hier jeden Samstag hart. Hunderte von Metern alte Gleise und unzählige Schwellen sind allein seit diesem Sommer verlegt worden: Die neue, zwei Kilometer lange Waldstrecke ist der ganze Stolz der Ehrenamtlichen. Bevor die Feldbahn losfahren konnte, musste ein Dschungel aus Brombeerhecken gelichtet werden.

Nun rollt sie - aber die Arbeit geht weiter: "Wir müssen an manchen Stellen schon nachbessern. Der Untergrund in der verfüllten Tongrube gibt bereits nach", erklärt Kurasch lächelnd - ihn scheint keine Herausforderung zu schrecken.

Einen gemeinsamen Traum haben die Vereinsmitglieder: "Wir würden gerne solche Feldbahnen fahren lassen, wie sie original hier unterwegs waren", sagt der Vorsitzende. Erst ab dem Zweiten Weltkrieg wurden Dieselloks eingesetzt, davor wurde mit Dampf gefahren. Aus diesem Grund hat der über 100 Jahre alte Lokschuppenteil - er wurde nach dem Krieg erweitert - auch zwei große runde Rauchabzug-Schlote: "Es war mühsam, die Loks anzufeuern. Daher blieben sie unter Dampf, auch wenn der Betrieb ruhte, also etwa über Nacht", erklärt Kurasch.