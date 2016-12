Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Am Donnerstagmittag ist es auf der B3 in Wiesloch zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten gekommen.

Wiesloch. Zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden ist es am Donnerstagmittag auf der B3 in Wiesloch gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 52-jähriger Lastwagenfahrer um kurz vor 12 Uhr in Richtung Heidelberg unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Parkstraße musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer, der ihm folgte, konnte noch bremsen, ein weiterer 46-jähriger Lkw-Fahrer fuhr auf den Pkw auf und schob ihn auf den Lkw des 52-Jährigen.

Dabei erlitten der Beifahrer des 52-Jährigen sowie der Pkw-Fahrer leichte Verletzungen und wurden in Kliniken ärztlich versorgt. Der Pkw sowie der Lkw des 46-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt über 50.000 Euro. Die Fahrbahn musste durch Feuerwehr und Reinigungsdienst abgereinigt werden. Während der Unfallaufnahme war die B3 bis gegen kurz vor 13 Uhr voll gesperrt und bis zum Ende der Aufräumarbeiten gegen 14:45 Uhr nur einspurig befahrbar. (pol/mer)