Zwei Männer und eine Frau festgenommen

Gebete im Innenhof der Mevlana-Moschee in Ludwigshafen am Sonntagmittag. Am Montag soll Ismail Torun in Samsun (Türkei) bestattet werden.

Frankenthal. Im Fall des getöteten Ludwigshafener Bauunternehmers Ismail Torun hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal die Festnahme von zwei 49 und 37 Jahre alten Männern sowie einer 42-jährigen Frau bestätigt. Die drei Beschuldigten sitzen auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Die Leiche des nach Angaben von Familienmitgliedern entführten und getöteten 49-Jährigen war am Freitag bei Bad Dürkheim entdeckt worden. Noch am Freitag war die Leiche des 49-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal obduziert worden. Die Obduktion ergab, dass der 49-Jährige aus Mutterstadt gewaltsam getötet wurde.

Für weiteres Tötungsdelikt verantwortlich?

Die Ermittlungsbehörden gehen weiterhin davon aus, dass die Festgenommen auch für den Tod eines 64-jährigen Italieners verantwortlich sind, der am 26. November leblos in der Nähe des Willersinn-Freibads in Ludwigshafen entdeckt worden war.

"Mein Vater wurde entführt und ermordet"

Das Opfer wurde am Donnerstag in den späten Abendstunden von Angehörigen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Der Sohn des Getöteten, Eyüp Torun, geht von einer Entführung aus. Ein Geschäftspartner des Getöteten sagte dem "MM", es sei ein Lösegeld von einer Million Euro bezahlt worden. Diese Summe sollte bis Donnerstagabend an eine Frau in Mannheim übergeben werden. Diese Geldübergabe habe auch stattgefunden. Der Geschäftspartner wollte namentlich nicht genannt werden.

Der Verstorbene war Gründer und Geschäftsführer der in Ludwigshafen ansässigen Torun Group. Das mittelständische Unternehmen mit den Bereichen Isoliertechnik, Personalvermittlung, Bau und internationaler Handel beschäftigt nach eigenen Angaben 200 Mitarbeiter.

Am Sonntag haben etwa 1000 Menschen bei einer Trauerfeier in einer Moschee in Ludwigshafen Abschied von dem Toten genommen. Die Leiche sei dann in der Nacht zum Montag in seinen türkischen Heimatort ausgeflogen worden.

(sin/mik/dls/pol)