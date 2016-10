Zwei Schiffe liegen fest

Rhein-Neckar. Für Jürgen Hans war es "wie wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen", wunderte sich der Arbeitsgebietsleiter Wasserbau im Mannheimer Hafen. Seit 20 Jahren arbeitet er jetzt hier, aber "noch nie hatten wir so einen Aufsetzer". Gestern hat sich nicht nur ein Gütermotorschiff am Rheinkai in einer Untiefe festgefahren. Einige Stunden später bleibt auch auf der Ludwigshafener Rheinseite ein Schubverband auf Grund hängen.

Schräg liegt es da, mit dem Bug an der Kaimauer, aber das Heck weit in den Rhein ragend. Hier, in Höhe des Raiffeisen-Speichers, wollte das 110 Meter lange und 9,50 Meter breite Gütermotorschiff offenbar in der Nacht zum Mittwoch am Rheinkai festmachen. Doch das Heck setzt auf, nichts geht mehr.

"Das ist eine problematische Stelle hier", erklärt Jürgen Hans. Zwischen Rheinkilometer 426 und 426,6, ein Abschnitt von gerade mal 500 Metern, gebe es Untiefen. "Da sammelt sich immer wieder Kies an", so der Experte der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft. Es liefen schon länger Untersuchungen, ob das durch die Brückenpfeiler der neuen S-Bahn-Brücke verstärkt worden sei. Jedenfalls sei sein Team immer wieder vor Ort im Einsatz, peile die Tiefe an und baggere das Bett frei. Ausgerechnet in der vergangenen Woche sei der Schwimmbagger "Biber" aber auf der Werft gewesen. Die Schiffsführer wurden daher auf die Untiefen hingewiesen, in den regelmäßigen, schriftlichen nautischen Informationen per Funk. Doch "die ausschließlich französisch sprechende Besatzung hat die seit Tagen über Schiffsfunk ausgesprochenen Warnungen offensichtlich nicht verstanden", heißt es bei der Wasserschutzpolizei. Und nicht nur deswegen ermittelt sie gegen den Schiffsführer: Noch nachts versucht ein Kollege, das festgefahrene Schiff auf eigene Faust freizuschleppen - erfolglos. Beide Schiffsführer müssen nun mit einer Anzeige rechnen, da diese Versuche behördlich nicht genehmigt waren.

Aber behindert wird die Schifffahrt von dem Havarist nicht. "Er ragt nicht in die Fahrrinne", erläutert Jürgen Hans. Bojen kennzeichnen aber die Gefahrenstelle. Dann rückt "Biber" an, der Schwimmbagger, der nun aus der Werft zurück ist. Eigentlich kann sein Arm bis zu sechs Meter tief ins Wasser greifen - hinter dem havarierten Schiff aber stößt er bereits mit seiner Schaufel auf Kies.

Kies aufgewirbelt

"Der hat mit seiner Schiffsschraube weiteren Kies aufgewirbelt, alles schlimmer gemacht, das müssen wir erst alles frei machen", erklärt Jürgen Hans. Das dauert bis in den Abend. Vielleicht heute soll das festliegende Schiff mit 900 Tonnen Düngemittel an Bord teilweise entladen werden, "damit es aufschwimmt und wieder flott wird", so Marc Hannig vom Wasserstraßen- und Schifffahrtamt Mannheim. Das Umladen des Kunstdüngers würde mit einem Kranschiff erfolgen, das die Ladung in ein anderes Binnenschiff hievt. Noch fehle aber eine Information der Reederei und der Versicherung, wie es weitergehen soll. "Das eilt auch nicht, er liegt ja nicht in der Fahrrinne", so Hannig.

Das gilt ebenso für den Fall auf der anderen Flussseite in Ludwigshafen, nur einen Kilometer rheinaufwärts unterhalb der Kurt-Schumacher-Brücke. Hier hat sich ein 185 Meter langer Schubverband, bestehend aus zwei Teilen, festgefahren. "Der hat Container geladen, die nicht einfach so in ein anderes Schiff umgeladen werden können, weil sie ein Einzelgewicht von etwa 30 Tonnen haben", informiert Hannig. Hier kommt vermutlich in den nächsten Tagen ein weiterer, PS-stärkerer Schubverband, um den Havaristen freizuschleppen.

Die Untiefen behindern die Schiffsführer umso mehr, weil der Rhein Niedrigwasser führt. "Aber das ist traditionell im Oktober und November so, das war letztes Jahr sogar noch tiefer", sagt Hannig. "Die Schiffsführer wissen das. Sie dürfen dennoch fahren, aber eben dann nur halb beladen", erklärt Roland Hörner, der Mannheimer Hafendirektor. So hätte das französische Schiff 1965 Tonnen laden dürfen - nur 900 sind an Bord. "Momentan garantieren wir im Mannheimer Bereich eine Wassertiefe von 1,94 Metern in der Fahrrinne. Manche Schiffe haben einen maximalen Tiefgang von 3,50 Metern bei voller Beladung, dürfen also momentan weniger als 50 Prozent Ladung nehmen", so Hannig.