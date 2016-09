Bruchhausen. Zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten ist es am frühen Samstagmorgen auf der K 4153 bei Bruchhausen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, schwebt eine 27-jährige Pkw-Fahrerin noch in Lebensgefahr. Die Frau fuhr gegen 03.30 Uhr mit ihrem Pkw von Bruchhausen kommend in Richtung Schwetzingen / B 535. Kurz vor der Autobahnbrücke kollidierte sie aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der 28-jährige Fahrer des zweiten Fahrzeugs verletzte sich ebenfalls schwer, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Die Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten nach notärztlicher Behandlung in ein nahegelgenes Krankenhaus. Die K 4153 war während der Unfallaufnahme zwischen der B 535 und Bruchhausen voll gesperrt. Die K9711 ist weiterhin wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt. (pol/tns)