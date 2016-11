Zwei Tote bei Bahnunfällen

Alle Bilder anzeigen Einsatzkräfte an der Unfallstelle am Bahnhof Leutershausen. © Priebe Einsatzkräfte bergen die Insassen des Unfallautos. © Welke

Weinheim/Hirschberg. Zwei tödliche Bahnunfälle haben sich am Donnerstagabend in Hirschberg und Weinheim ereignet. Ein 18-Jähriger ist beim Überqueren der Gleise am OEG Bahnhof Leutershausen von der Straßenbahn erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Fußgänger die anfahrende OEG Bahn in Richtung Heidelberg erreichen und wurde dann von der in entgegengesetzter Richtung fahrenden Bahn erfasst. Der 18-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Nur wenige Kilometer entfernt ist am selben Abend ein 19-jähriger Asylbewerber aus Gambia in Weinheim von einem Güterzug erfasst worden. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Mann in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. Dort erlag der 19-Jährige, der im Bereich Heilbronn wohnhaft war, um kurz vor 23 Uhr seinen schweren Verletzungen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Unglück im Ortsteil Lützelsachsen um einen tragischen Unfall handelt. Ein Sprecher der Polizei gab auf Anfrage bekannt, das nach jetzigem Erkenntnisstand ein Selbstmord ausgeschlossen werden kann. Beide Lokführer erlitten einen Schock. (lina/pol)