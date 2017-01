Gaiberg. Am frühen Freitagmorgen ist es zu einem Brand in einem Wohnhaus in Gaiberg gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 6.30 Uhr in dem zweistöckigen Dreifamilienhaus in der Ringstraße aus. Es breitete sich schnell auf das gesamte Haus aus, derzeit steht das Haus noch in Vollbrand. Die Feuerwehren Gaiberg, Bammental, Neckargemünd und Wiesenbach sind mit 60 Mann im Einsatz. Vier anwesende Bewohner konnten sich ins Freie retten, zwei von ihnen werden derzeit mit leichten Rauchgasvergiftungen erstversorgt. Die Brandursache ist noch unbekannt. (onja/pol)