Speyer. Die lange Zeit des Zitterns ist vorbei: Alessia, Lean und Joschua können mit ihre Eltern Jana und Patrick Scheurer das Diakonissen-Krankenhaus in Speyer verlassen. Die Drillinge waren bereits am 21. Juli zur Welt gekommen - in der 26. Schwangerschaftswoche mit Geburtsgewichten zwischen 725 und 900 Gramm. Deshalb mussten sie auf der Intensivstation der Kinderklinik betreut werden. Jetzt wiegen die Drillinge mehr als 3000 Gramm und die Familie freut sich schon auf ihr Zuhause in Bad Dürkheim. Für Jana und Patrick Scheurer seien die Drillinge eine Überraschung gewesen. "Wir hatten aber Zeit, uns an den Gedanken zu gewöhnen und uns vorzubereiten", sagt die Mutter. Es ist übrigens die zweite Drillingsgeburt im Diakonissen-Krankenhaus dieses Jahr: Im Mai waren Nele, Leah und Philipp Heß hier zur Welt gekommen. Im Dezember 2014 hatte ein Ehepaar aus Germersheim ebenfalls Drillinge in Speyer bekommen. bjz BILD: Venus