Zweiter Anlauf für Jubiläumsfeier

Bad Dürkheim. Der 600. Dürkheimer Wurstmarkt wurde im September dieses Jahres gefeiert - doch mathematisch ist der Wurstmarkt erst im (gesamten) nächsten Jahr 600 Jahre alt. So wie man nach seinem eigenen Geburtstag ein ganzes Jahr diese Zahl als Lebensalter mit sich herumträgt. Deshalb werden die Dürkheimer auch 2017 das größte Weinfest der Welt mit dem Slogan "600 Jahre Wurstmarkt" feiern. Am 29. September, dem "Michaelistag", mit einem musikalischen Festakt. Touristikchef Markus Brill: "Das ist das eigentliche historische Datum von 1417."

Die Wurstmarkt-Jahresfeier wird unmittelbar nach dem 601. Dürkheimer Wurstmarkt stattfinden, der für seine beiden "Halbzeiten" vom 8. bis 12. September und vom 15. bis 18. September terminiert ist. Brill: "Am 29. September sind rechnerisch die 600 Jahre um, seit der Wurstmarkt erstmals urkundlich erwähnt wurde. Vielleicht stimmt dieses Datum historisch nicht genau. Aber wir feiern das, was wir wissen." Am Gradierbau unterhalb der Michaelskapelle auf dem benachbarten Weilberg soll das Thema "600 Jahre Wurstmarkt" dann offiziell abgeschlossen werden.

Dieses Datum lässt die Dürkheimer aber auch aus einem anderen Grund nicht los: Brill ließ sich dieser Tage vom Wurstmarktausschuss des Stadtrates "Grünes Licht" geben für eine auch optisch sichtbare "Wurstmarktzeile" mit einer Länge von genau 600 Metern aus der Stadtmitte auf den Wurstmarktplatz. Auf dieser Strecke sollen dann in Stein, Bronze oder mit Hinweistafeln historisch verbürgte "Wurstmarktdaten" auf den Weg gebracht werden - eine Art "Themenweg". Wie das alles einmal aussehen soll, wird im Februar 2017 festgelegt. rs