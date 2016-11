Zwölf Jahre Haft für tödliche Messerstiche

Auf diesem Radweg bei Limburgerhof geschah das Verbrechen. © BILD:

Ludwigshafen/Limburgerhof. Ein 22-jähriger Mann aus Ludwigshafen muss für zwölf Jahre ins Gefängnis, weil er einen drei Jahre älteren Bekannten in der Nacht zum 23. März auf einem Radweg zwischen Ludwigshafen und Limburgerhof erstochen hat. Die Erste Strafkammer des Landgerichts Frankenthal verurteilte den Mann wegen Totschlags und zweifacher vorsätzlicher Körperverletzung.

Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte kann binnen einer Woche Revision einlegen. Ob er das mit Hilfe seines Anwalts tut, dürfte allerdings unwahrscheinlich sein. Am letzten Verhandlungstag stellte Thomas M. (Namen des Täters und Opfers geändert) gestern überraschend einen Antrag auf Entpflichtung seines Verteidigers Hans Ulrich Beust, weil er sich von diesem nicht ausreichend vertreten sah. Das Gericht lehnte das Ansinnen jedoch ab.

Die Strafkammer unter dem Vorsitz von Alexandra Ulrich ließ die Darstellung des Angeklagten nicht gelten, wonach das Opfer Benny W. beim nächtlichen Spaziergang angeblich angegriffen haben soll. Auch will M. ein schwarz-gelbes Messer bei W. gesehen habe, weshalb er in Panik zugestochen habe. Diese Darstellung verwies die Vorsitzende Richterin ebenso ins Reich der Fantasie wie den gemeinsamen Konsum von LSD. Im Blut des Opfers sei die Droge nicht nachgewiesen worden. Und auch der Täter habe vor und nach der Tat nicht wie unter dem Einfluss eines Halluzinogens gehandelt. "Die Einnahme von LSD oder eines anderen Halluzinogens ist als Schutzbehauptung zu werten", sagte die Richterin.

Auch die Tat könne nicht so abgelaufen sein, wie von M. geschildert. Das Gericht geht vielmehr davon aus, dass M. hinterrücks auf sein Opfer eingestochen hat. Jeder der ersten drei Stiche habe zur Handlungsunfähigkeit des Opfers geführt, so Ulrich in der Urteilsbegründung.

Als Grund der Tat vermutet das Gericht einen Streit der beiden, die gemeinsam eine Cannabis-Plantage in der Pfalz geplant hatten. Und W. war nach Zeugenaussagen von diesem Vorhaben wohl wieder abgerückt, wonach M. seine Zukunftspläne habe zerplatzen sehen.

Den eigenen Vater verprügelt

In das Urteil flossen zwei weitere Körperverletzungsdelikte ein: Anfang November hatte M. seinen eigenen Vater in dessen Wohnung so zusammengeschlagen, dass dieser für vier Tage ins Krankenhaus musste. Drei Wochen später hatte M. einen 28-jährigen Verkäufer ebenfalls brutal verprügelt, wenige Tage nachdem dieser in einem Prozess gegen M. ausgesagt hatte. M. war verurteilt worden und verstieß damit gegen die Bewährungsauflage.

Harald Dreßing, Professor am Mannheimer ZI, attestierte M. als Gutachter eine dissoziale Persönlichkeitsstörung und mangelnde Empathie, die unter anderem von gewalttätigen Erfahrungen in der Familie herrühre. Er habe es nie gelernt, Konflikte anders als mit Gewalt zu lösen.

Zu Beginn der Verhandlung hatte der Angeklagte seinem Anwalt das Misstrauen ausgesprochen. Das nahm Hans Ulrich Beust zum Anlass, in seinem Plädoyer auf seine Aufgaben als Verteidiger hinzuweisen: Ein Rechtsanwalt habe sich nicht an den Wünschen und Vorstellungen seines Mandanten, sondern an den Realitäten zu orientieren.