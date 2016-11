Organisatoren in den Startlöchern

Am 13. März diesen Jahres ging der Mathaisemarkt 2016 mit einem Feuerwerk zu Ende. Am 3. März 2017 ist es so weit: Der neue Mathaisemarkt startet.

Während der Rest der Welt sich auf Weihnachten vorbereitet, sind die Schriesheimer gedanklich bereits bei ihrem eigenen größten Fest: dem Mathaisemarkt. Vom 3. bis 12. März 2017 ist es soweit, und da heißt es im Marktausschuss des Gemeinderates gestern Abend schon mal, Grundpfeiler des Programms zu setzen.

Aber man kann sich ja auf bewährte Strukturen stützen. Zum Start gibt es die Kunstausstellung des Kulturkreises und anschließend im Festzelt die Krönung. Das Team um Ex-Prinzessin Astrid Spies ist bereits mächtig am Planen: "Es wird wieder bombastisch", verspricht sie.

Der Samstag sieht den Mathaisemarkt-Lauf, zum 23. Mal organisiert von Michael Stang, der Sonntag die Box-Matinee im Festzelt. Organisator Werner Kranz lässt diesmal eine Auswahl Polens gegen eine Auswahl von Baden-Württemberg antreten.

Der Festzug am 5. März steht unter dem Motto "Schriesheimer Originale" - und als Hansjörg Höfer dies sagt, beginnt im Ausschuss sogleich das Getuschel, wer gute Chancen hat, dabei dargestellt zu werden . . .

Festzug-Motto: "Originale"

Spaß beiseite: Eine längere Debatte entspannt sich um den Hinweis des in Umzügen erfahrenen Peter Grüber, dabei künftig - ähnlich wie bei den großen Fasnachtszügen - aus Sicherheitsgründen die Wegstrecke mit Gittern abzusperren. "Vom Mathaisemarkt-Lauf am Tag zuvor stehen sie ja noch da", erinnert er.

Bürgermeister Höfer zeigt sich skeptisch: "Ich finde es gefährlicher, wenn vorne ein Gitter steht und hinten gedrängelt wird." Er verspricht jedoch, dies verwaltungsintern noch einmal zu besprechen.

Am 6. März: die Mittelstandskundgebung des BdS. Festrednerin ist, wie seit langem bekannt, Landes-Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut. Dass sie bislang weitgehend unbekannt ist, sieht BdS-Chef Rolf Edelmann eher als Vorteil: "Deshalb werden ja viele kommen, um sie kennenzulernen."

Für den Montagabend danach kündigt Festzelt-Wirtin Böhm eine Party mit Schriesheimer Bands an - sowie "Bewegungsoptik", sprich Bauchtanz. Für den Dienstagabend bereitet sie eine große Mallorca-Party. Dazu will sie auch einen der in diesem Genre einschlägigen Stars verpflichten: "Jürgen Drews, Mickey Krause oder so was", kündigt sie an.

Bereits am Dienstagnachmittag steigt die Damen- und Kindermodenschau in bewährter Zusammensetzung. "Für dieses Mal sind wir auch an einem Schuhgeschäft dran", berichtet Organisation Christa von Schachtmeyer. Außerdem wünscht sie sich bessere Ausleuchtung und stressfreiere Abnahme des Stegs; die muss erfolgen, weil er ein Meter über dem Boden steht. "Ab 80 cm muss er abgenommen werden", so Höfer.

Zehntkeller wird fertig sein

Am 10. März folgt der Kindernachmittag, wieder organisiert von Jugendlichen selbst als Quiz 1, 2 oder 3. Immer unangenehmer wird dabei übrigens der Ehrgeiz der Eltern. "Die sagen ihren Kindern vor, das ist schon grenzwertig", kritisiert Höfer.

Bewährt hat sich die Kombination von Traktorenausstellung und Schleppergeschicklichkeitsfahren in den beiden Schulhöfen am zweiten Sonntag: "Die Veranstaltung hatte noch nie einen solchen Zulauf", weiß Organisator Peter Grüber. Mit den Musikzügen bewegen sich die Traktoren ab 14 Uhr durch die Stadt.

Festzelt-Wirtin Böhm greift eine Anregung nach dem letzten Fest auf und verspricht mehr (etwa 25) Kellner. Der Zehntkeller wiederum, das versichert Höfer noch einmal, wird zum Mathaisemarkt fertig sein. Ob jedoch auch bereits die traditionelle Vorstellung der neuen Weinhoheiten hier stattfinden kann, darauf will er sich allerdings nicht festlegen.

Die Leistungsschau des BdS läuft schon jetzt gut an. Die Nachfrage sei größer als im letzten Jahr. Attraktion wird ein Friseur, der vor Ort natürlich sein Handwerk demonstriert.

Doch was wäre ein Mathaisemarkt ohne Vergnügungspark? Kirstin Fontius vom Ordnungsamt kann vermelden, dass es erneut eine beliebte Attraktion gibt: das Riesenrad.

Festzelt-Wirtin Böhm regt an, mit umliegenden Kommunen wie Weinheim und Ladenburg zu sprechen, dass diese ihre Sommertagszüge nicht zeitgleich mit dem Mathaisemarkt abhalten: "Eine Woche danach haben doch auch sie mehr davon." Rolf Edelmann sieht die Chance dafür gering: "In Weinheim ist der Sommertagszug so ein Heiligtum wie in Schriese der Mathaisemarkt."