„Wenn einer anfängt, dann trauen sich auch die anderen“

Viele Kerzen werden mit Sicherheit wieder brennen, wenn der Frauenchor des MGV Sängerbund Großsachsen am Sonntag, 13. November, ab 11 Uhr zum 14. Mal zum beliebten Lichtermarkt in die Alte Turnhalle am Riedweg einlädt. "Unser erfolgreicher Markt fand bisher in der ganzen Region großen Anklang, was… [mehr]