Fußgängerin von Auto überrollt - lebensgefährlich verletzt

Eine Frau erfasste eine 26-Jährige auf einem Parkplatz in Weinheim mit ihrem Wagen.

Weinheim. Eine 53-Jährige hat eine Fußgängerin am Donnerstagnachmittag bei der Parkplatzsuche mit ihrem Auto erfasst und überrollt. Die 26-Jährige erlitt bei dem Unfall gegen 16.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bergstraße lebensgefährliche Verletzungen, teilte die Polizei mit. Nach der notärztlichen Behandlung wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Laut eines Mitarbeiters vor Ort war die Frau unter dem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von Polizei und Ersthelfern mit einem Wagenheber und einem Hubwagen befreit.

Auch nach den ersten Unfallermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg ist der Unfallhergang noch unklar. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Heidelberg unter der Rufnummer 0621 174 4140 oder mit dem Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201 1003 0 in Verbindung zu setzen. (pol/kris)