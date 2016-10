Am Mittwoch sind drie junge Männer verhaftet worden, die für die Spielhallenüberfälle der vergangenen Wochen in Südhessen und Weinheim in Frage kommen.

Weinheim/Südhessen. Drei Männer, die in den vergangenen Wochen mehrfach Spielhallen in Südhessen überfallen haben sollen, sind am Mittwoch von der Polizei festgenommen worden. In der Nacht von Dienstag am Mittwoch war erneut eine Spielhalle in Heppenheim ausgeraubt worden. Daraufhin habe es Wohnungsdurchsuchungen bei verdächtigen Personen gegeben, bei denen beweiserhebliches Material sichergestellt werden konnte, wie eine Polizeisprecherin am Morgen bestätigte.

Am Donnerstag wurden die mutmaßlichen Täter am Amtsgericht einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Die drei Männer im Alter von 20, 22 und 28 Jahren, die für die Tat in Frage kommen, könnten auch zwei Raubüberfälle am 20. September und 16. Oktober auf eine Spielhalle in der Freiburger Straße in Weinheim begangen haben. Zu den Hintergründen der Festnahme war zunächst nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an. (pol/mer)