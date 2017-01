Pkw-Fahrer bei Kollision mit Zug tödlich verletzt

Waibstadt. Bei einer Kollision mit einem Zug ist ein Autofahrer am Freitagabend bei Waibstadt tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte, wurde der Pkw des Mannes gegen 18:40 Uhr an einem Bahnübergang bei Waibstadt von einem Regionalzug erfasst und circa 200 Meter mitgeschleift. Der in seinem Fahrzeug eingeklemmte Mann wurde von der Feuerwehr geborgen, erlag jedoch wenig später seinen Verletzungen.

Laut Polizeiinformationen ist der Bahnübergang an dieser Stelle mit einer Halbschranke gesichert. Wie der Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, war die Unfallursache zunächst unklar, ein Gutachter war am Abend vor Ort, um das genauere Geschehen zu rekonstruieren. "Die Kräfte der Feuerwehr und der Polizei werden sicher bis in die späte Nacht mit der Bergung und der Unfallaufnahme beschäftigt sein", erklärte der Sprecher weiter. Zum Sachschaden konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. (pol/mer)