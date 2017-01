Altlussheim. Der Einsatz der 35 Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen bei der Sternsingeraktion der ökumenischen Kinderkirche hat sich gelohnt: Durch ihre Hilfe ist es uns möglich, die stolze Summe von 5323,96 Euro an das Kindermissionswerk weiterleiten zu können, um notleidenden Kindern in mehr als 1600 Projekten weltweit eine menschenwürdige Zukunft zu sichern. Der Dank der Verantwortlichen ging an alle Bürger, die die fünf Gruppen freundlich empfangen haben und mit ihrer Spende dazu beitragen, den Klimaschutz in den ärmsten Regionen der Welt ein kleinwenig zu verbessern.

Beim Dankgottesdienst in der Johannes Nepomuk Kirche in Altlußheim, von Kaplan Tobias Streit und Diakon Robert Moock feierlich zelebriert, wurden alle Sternsinger aus Alt und Neulußheim tatkräftig miteinbezogen. zg