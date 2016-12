An Erfolge im Schach anknüpfen

Die Gewinner Simon Leutert (Dritter von rechts), Tim Neuner (Zweiter von rechts), Domagoj Veselcic (Vierter von rechts) zusammen mit Georg Prassas (hinten, rechts), Rektorin Anja Wirth (links) und den Teilnehmern des Turniers. © Privat

Altlussheim. Die Schach AG der Albert-Schweitzer-Schule veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Schach- und Skatclub das 1. Wilfried-Heger-Pokalturnier. Ein Schachwettkampf kurz vor Weihnachten hatte an der Altlußheimer Schule eine lange Tradition. Ursprünglich wurde dieses Turnier erstmals 1977 vom langjährigen Leiter der Schulschach AG, Wilfried Heger, initiiert.

Viel zu früh verstorben, war Wilfried Heger ein Förderer des Schulschachs und feierte durch sein stetiges Engagement mit seinen Schachteams bemerkenswerte Erfolge. Neben den Titeln Kreismeister, nordbadischer Meister und badischer Meister wurde im Jahr 1988 gar die baden-württembergische Meisterschaft in der Gruppe der Hauptschulen errungen.

Daher war es für die Verantwortlichen keine Frage, dass man die Neuauflage des Schulturniers als Wilfried-Heger-Pokalturnier veranstalten möchte, teilt die Albert-Schweitzer-Schule mit.

An Leiter der Schach AG erinnert

Zu Beginn des Schachevents begrüßte der aktuelle Leiter der Schulschach AG, Georg Prassas, neben Rektorin Anja Wirth, den Lehrern Gunhild Hart und Klaus Muth ganz besonders die Witwe von Wilfried Heger. Des Weiteren wurde die Turnierleitung von Alexander Pollmann, SSC Altlußheim, unterstützt. Insgesamt hatten sich 15 Jungen und Mädchen für das Turnier angemeldet und kämpften um die ausgesetzten Preise.

Voller Tatendrang und sehr konzentriert spielten die Kinder in sieben Runden ihre per Computerprogramm ausgelosten Partien aus. Zum Schluss war es ein sehr enger Zieleinlauf und gleich fünf Spieler lagen an der Spitze.

Simon Leutert hatte am Ende mit 5,5 Punkten die Nase knapp vorn und gewann das Turnier. Mit fünf Punkten und nur getrennt durch die Buchholz-Feinwertung folgte auf Platz zwei Tim Neuner, vor Domagoj Veselcic, der Dritter wurde, und Nick Gmehlin und Norman Avemaria, die gemeinsam den 4. Rang belegten.

Bei der anschließenden Siegerehrung, erhielten alle Kinder eine Urkunde überreicht und die drei Erstplatzierten durften sich jeweils über einen Pokal freuen.

Pokale für die Sieger

Nach einem gemeinsamen Erinnerungsfoto bedankte sich Rektorin Anja Wirth bei den teilnehmenden Kindern und Helfern für das gute Gelingen und freute sich schon jetzt auf eine Neuauflage des Turniers. gp