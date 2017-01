Appell an Kreativität und Eigeninitiative

Altlussheim. Flott spielte der Musikverein unter der Leitung von Klaus Gehrlein das erste Stück und leitete offiziell den Neujahrsempfang der Gemeinde Altlußheim ein. Ausführlich legte Bürgermeister Hartmut Beck in seiner Ansprache das Jahr 2016 in Fakten und Zahlen vor (wir berichteten). Aber der Neujahrsempfang ist viel mehr als nur das Resümee des vergangenen Jahres und ein Ausblick in die Zukunft. Viele Bürger kommen gerne und nutzen die Gelegenheit, sich auszutauschen und zu diskutieren. Die Vereine präsentieren sich mit Infoständen und laden ebenso zum Informationsaustausch ein.

"Endlich hat man mal Zeit, um ein bissl zu schwätzen", begeisterte sich eine Besucherin. Gleich neben dem Eingang hatte sich Willi Dörr von "Schnuteputzers Frisörmuseum" mit Infomaterial zum Förderverein postiert. Nebenan warb der Posaunenchor für die musikalische Kirchenarbeit. Die Stiftung Badische Posaunenarbeit ging eine Kooperation mit einem Weingut ein. Diese Weine konnten am Stand verkostet werden, und beim Kauf fließt eine Summe in die Stiftungsarbeit. Die Grünen informierten über ihre Gemeinderatsarbeit, und beim Turnverein gab es Trainingszeiten zu sämtlichen Sportgruppen. Die "Brettlhupfer" hatten Termine fürs neue Stück dabei, das ab diesem Jahr immer im Frühjahr gespielt wird. Ab 21. April "hupfen" sie auf die Bühne im Emil-Frommel-Haus.

Nebenan fand sich der Stand der GymTa Session, die viele ihrer Tänzer um sich geschart hatte. Der Sportverein präsentierte seine Arbeit, die CDU und der Club der Motorradfreunde fehlten auch nicht. Schönes fürs Auge bot der Stand der Hobbykünstler und beim Gewerbeverein war ein großes Transparent ausgelegt, auf das jeder gute Wünsche für die Gemeinde aufnotieren konnte. Kürbissuppe und Steinpilzsalz konnten die Gäste beim Obst- und Gartenbauverein verkosten. Hier gab es auch die Termine für den nächsten Baumschneidekurs. Die SPD und der Ortsverein Lußheim des Deutschen Roten Kreuzes schlossen den Vereinsreigen ab.

Die erfolgreichen Sportler Sportschützenverein: Stefan Krämer, Landesmeister Langwaffen 2016 in der KK Schützenklasse, und jeweils Dritter bei den Landesmeisterschaften mit dem Sportgewehr, dem Unterhebelrepetiergewehr und dem Ordonnanzgewehr. Klaus Stephan, Zweiter bei den Landesmeisterschaften mit der Mannschaft beim Perkussionsgewehr, und jeweils Vizemeister mit Perkussionsgewehr und Steinschlossgewehr. Hans Stephan, Vizemeister mit der Mannschaft bei den Landesmeisterschaften Steinschlossgewehr und Perkussionsgewehr. Werner Köhler, Landesmeister mit dem Sportgewehr Selbstlader und Dritter bei den deutschen Meisterschaften mit dem Sportgewehr. Jürgen Stephan, Zweiter mit der Mannschaft bei den Landesmeisterschaften Steinschlossgewehr. Mark Stephan, jeweils Vizemeister beim Perkussionsgewehr im Einzel und mit der Mannschaft. Roland Moll, Vizemeister bei den Landesmeisterschaften mit der Pistole. Kegelverein DKC 79: Christel Wollermann, Meisterin bei den Senioren C bei den badischen Meisterschaften, Jan Hilbert, Vize mit der Mannschaft bei den badische Mannschaftsmeisterschaften. Athletenclub Neulußheim: Waldemar Villhauer, deutscher Meister im Dreikampf und Gewichtwerfen der Senioren und Vize in der Seniorenmannschaft mit Prof. Dr. Georg Kenntner sowie Inhaber des deutschen Rekords im Dreikampf mit 2594 Punkten. TVA-Leichtathletikabteilung: Lukas Braun, Sieger im Weitsprung bei den nordbadischen Meisterschaften, Hanna Brenner, Meisterin im Waldlauf bei den nordbadischen Meisterschaften. GymTa Session: "Futuro" (Schautanz Freestyle), deutscher Meister und Europameister, "Black Devils" (Schautanz Modern) Landesmeister; Madelein Burkerth/Michelle Mostberger (Schautanz Duo), Vize in Deutschland und Europa; Mischell Hohler/Juliana Kistner, deutscher Meister und Europameister. Jugendklasse (ab zwölf Jahren): Schautanz Freestyle Formation "Estrellas", deutscher Meister und Europameister; Schautanz Modern "Dancing Devils", Landesmeister, Schautanz Duo Samuel Haller/Monia Petry, deutsche Meister und Europameister, Chiara Blotzheim/Jamena John, Vizemeister Landesebene; Kristina Lier (Schautanz Solo), Landesmeisterin, deutsche und europäische Vizemeisterin. Schülerklasse (bis elf Jahre): "Dancing Elements" (Schautanz Freestyle), "Cool Kids" (Schautanz Modern), Schautanz Duo Nele Hauke/Jessica Heid, Schautanz Solo Jana Bofinger - alle Meister im Land, in Deutschland und in Europa. DLRG: Moritz Köhler badischer Mannschaftsmeister mit dem Team der DLRG Waghäusel. mb [mehr...] Geehrte Blutspender Für 25 mal Blutspenden erhalten die Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl "25" Beate Berndgen-Herm, Claus Bossert und Ingrid Limberger. Für zehnmal Blutspenden erhalten die Ehrennadel in Gold Tanja Fluhrer, Bianca Hilbert, Jens-Günther Krimphoff, Petra Krimphoff, Jochen Müller und Heinrich-Robert Schuller.

Sozialfonds hilft unbürokratisch

So war man schon mal rings um die Halle spaziert, hatte viele Hände geschüttelt, Umarmungen ausgeteilt und zahllose gute Wünsche zum neuen Jahr ausgesprochen. Eine schöne Geste ist es auch, dass die Sportlerehrung und die Auszeichnung der fleißigen Blutspender in diesen Abend integriert werden. So bekommen die erfolgreichen und ehrenamtlich Tätigen die Beachtung, die ihnen gebührt.

Zuvor gab es noch eine Spende vom Theaterverein "Brettlhupfer". Petra Laurien überreichte 600 Euro für den Sozialfonds der Gemeinde. Seit 2011 spenden die "Brettlhupfer" jedes Jahr einen ansehnlichen Betrag aus ihren Einnahmen für diesen guten Zweck. Beck erläuterte den Sinn und Zweck des Sozialfonds, der schnelle und unbürokratische Hilfe in Notsituationen bereithält - von Altlußheimern für Altlußheimer.

Der Bürgermeister leitete dann über zur Ehrung der Blutspender und Sportler. Dabei betonte er, wie stolz die Gemeinde auf die vielen Ehrenamtlichen und Sportler ist, die ihre Tatkraft und Freizeit einsetzen, zum Wohle anderer und zum Teil auch höchste Auszeichnungen mit nach Hause bringen. Dabei vergaß er auch nicht die Rettungskräfte von DRK und Feuerwehr, die immer präsent sind und Verantwortung übernehmen. Beck dankte für das freiwillige Tun, das oft im Stillen wirke, und lobte bürgerschaftliches Engagement und Mitmenschlichkeit. "Werden Sie aktiv", forderte das Gemeindeoberhaupt auf. Es gibt viele Möglichkeiten sich zu engagieren, zum Beispiel in der Kinder-, Jugend- oder Seniorenarbeit: "Wir zeigen, dass es in unserer Gemeinde und Gesellschaft Aufbruchstimmung gibt, Kreativität und Eigeninitiative. Das macht das Zusammenleben in der Gesellschaft angenehmer und menschlicher."

Erfolge für Jung und Alt

Einen großen Dank sprach Hartmut Beck an die Blutspender aus, die für zehn- und 25-maliges Spenden geehrt werden konnten. Auf sportlichem Niveau gab es zahlreiche Erfolge für die Sportschützen, Kegler, Athleten und Leichtathleten. Großer Abräumer war wie immer der TSV GymTa Session, dessen Tänzerinnen in Solo, Duo und Formationen Europameistertitel, deutsche Meister und Landesmeistertitel erringen konnten. Aber auch generationenübergreifende sportliche Erfolge gibt es zu vermelden. Während der Großvater Werner Köhler bei den Sportschützen einen ersten Platz bei den Landesmeisterschaften erreichte, holte sein Enkel Moritz mit der DLRG Waghäusel bei den badischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen in der Mannschaft den ersten Platz. Erfolge auf ganzer Linie - Jung und Alt gemeinsam - so kann man die Zukunft anpacken.