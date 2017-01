Auch Justitia fühlt sich nun im Bärlach wohl

An den Rekordbesuch von 2015 mit 92 000 Besuchern reichte das vergangene Jahr nicht heran, mit 78 000 Besuchern erzielte der Blausee dennoch ein gutes Ergebnis. Allerdings - Kino und Open-Air-Konzert wird es in diesem Jahr nicht geben.

Altlußheim. Was haben der Sportverein Altlußheim und das Naherholungsgebiet Bärlach gemein? Richtig, sie gehören beide zur Gemeinde. Doch während der SVA im vergangenen Jahr gerade einmal 100 Jahre alt wurde, hat es den Eindruck, als ob die Diskussion ums Gebiet Bärlach noch mehr Jahre auf dem Buckel hätte. Streng genommen mag die Geschichte des Gebiets noch viel älter sein, doch die Diskussion reicht nur knapp ein halbes Jahrhundert zurück bis in die Mitte der 60er Jahre.

Damals entstanden in dem Gebiet die ersten Bauten, manche mit, mache ohne Genehmigung aber alle mittlerweile im Naturschutzgebiet. Eine rechtliche Grauzone, in die Licht zu bekommen sich der Gemeinderat schon seit Jahrzehnten bemüht. Erst im vergangenen Jahr ist es gelungen, unter das Thema einen Punkt zu machen, das Gebiet in rechtlich einwandfreie Tücher zu hüllen und es allen am Thema beteiligten Recht zu machen.

Rechtssicherheit für Anlieger

Die Bärlach ist ein Gebiet im Süden der Gemarkung, auf dem in früheren Jahren Kies abgebaut wurde. Nach und nach entwickelte sich in dem Gelände eine Seen- und Wasserlandschaft, einhergehend mit dem Ende des Kiesabbaus. Doch nicht nur der Schilf wucherte, auch die Schwarzbauten nahmen zu. Natürlich alles im Rahmen, auch wenn nicht unbedingt in einem gesetzlichen. Doch ein Blick auf die Zahlen zeigt: Das gesamte Gebiet umfasst 214000 Quadratmeter, davon besteht etwa die Hälfte aus Wasser. Rund 9300 Quadratmeter sind bebaut, was knapp vier Prozent der gesamten Fläche bedeutet. Doch die 85 bebauten Grundstücke wiegen in ihrer Bedeutung weit schwerer als es Zahlen ausdrücken. Erwähnt seien nur die Stichworte Natur- und Artenschutz. Von der Fledermaus bis hin zur mittlerweile zu trauriger Berühmtheit gelangten Zauneidechse ist in dem Bereich fast alles anzutreffen, was schützenswert ist. Ganz zu schweigen von den dichten Schilfgürteln, die zahlreichen Arten Schutz gewähren und die selbst unter Schutz stehen.

Doch wer sein Wochenendhäuschen im Bärlach gebaut hat, der wollte natürlich ran ans Wasser und nicht hin zum Schilf. Konflikte waren programmiert. So nimmt es nicht Wunder, dass das Thema Bürgermeister Hartmut Beck seit seinem Amtsantritt in der Gemeinde im Jahr 2002 beschäftigt. Sich Anläufe wurden unternommen, einige scheiterten. Den Eigentümern war der Bestandsschutz wichtig - wer will schon sein Häuschen abgerissen bekommen - der Gemeinde die Kostenfrage. Immerhin, in die Planungen zur Schaffung von Rechtssicherheit floss mittlerweile ein stattlicher sechsstelliger Betrag. Und die Anforderungen an den Natur- und Artenschutz sollten auch berücksichtigt werden.

Keine leichte Aufgabe, doch in der Summe ein lohnenswertes Unterfangen. Denn vom Gelingen profitieren alle. Die Eigentümer erhalten Rechtssicherheit, dem Gesetz wird Geltung verschaffen und die Gemeinde partizipiert am steigenden Erholungs- und Freizeitwert des Geländes.

So ist es verständlich, wenn Bürgermeister Beck die Entscheidung des Rates vom Oktober nachträglich als einen der Höhepunkte des Jahres bezeichnete: Der Gemeinderat votierte einstimmig für die erarbeitete Rechtsverordnung über das Gebiet Bärlach, die somit in Kraft tritt. Nach Jahrzehnten wurde an dieses Thema ein Knopf gemacht.

Seit 100 Jahren am Ball

Zurück zum SVA, den solche Sorgen nicht plagen. Im Gegenteil, der Verein bewies mit einem fulminanten Jubiläumsjahr, dass man mit 100 noch lange nicht zum alten Eisen zählt. In Erinnerung wird mit Sicherheit das Spiel der Fußballer gegen die Traditionsmannschaft des FCK bleiben. Das Spiel gegen die Fußballer aus Kaiserlautern bildete den Höhepunkt der Sportwoche und der Feierlichkeiten, die im Januar mit einem Festbankett eingeläutet worden waren. Nun stand der Sport im Mittelpunkt, auch wenn das Fassbier floss und Olli Roth zum Frühschoppen sang. Für die Chronisten unter uns: Die Traditionsmannschaft zeigte sich beim 13:1-Sieg relativ humorlos, begeisterte jedoch die Fußballfans.