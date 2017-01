Auf den Spuren des Apfels durchs Kalenderjahr

Altlußheim. Dank der guten Apfelernte erfreuen sich die Menschen in diesem Winter an den Vorzügen des gesunden und lagerfähigen Obstes. Die Faszination für die hierzulande beliebteste Frucht ist bei Kindern ungebrochen. Deshalb unternahmen die Erzieherinnen und Krippenkinder der Bärchengruppe des Kindergartens St. Raphael ein Projekt zum Thema Apfel und näherten sich ihm von verschiedenen Seiten.

Die Erntezeit war hierfür ein passender Ausgangspunkt. Um den Ursprüngen des Apfels nachzugehen, besuchten die Kinder den engagierten Obstbauer Hoffmann auf seiner Apfelanlage. Dort erkundeten sie, wo die Äpfel wachsen und was sie zum Gedeihen brauchen. An den niedrigen Bäumen durften sie selbst Äpfel pflücken und bestaunten auf einer Fahrt durch die Reihen der Apfelbäume die Größe der Anlage.

Thema künstlerisch umgesetzt

Nach diesem aufregenden Ereignis untersuchten die Kinder das Material, das sie von ihrem Ausflug mitgebracht hatten: Äpfel, Zweige, Blätter, sogar Blüten waren noch an einigen Ästen erhalten geblieben, die die Kinder für ihre Erkundungen mitnahmen. Auch künstlerisch griffen sie das Thema auf und dekorierten ihr Gruppenzimmer mit herbstlich bemalten Holzäpfeln. Um den Aufbau des Apfelbaumes nachzuempfinden, gestalteten sie einen Apfelbaum in Teamarbeit.

Quirlig ging es zu, wenn die Kinder ihre Erfahrungen in Liedern und Fingerspielen nachempfanden und stolz waren sie auf ihre Leistung, als sie Äpfel zu einem leckeren Apfelkuchen verarbeiteten. Aus spielerischen Situationen, in denen die Kinder das Äpfelpflücken nachspielten, entstand die Idee zu einem Bewegungsparcours mit Äpfeln, der dazu einlud, die eigenen motorischen Fähigkeiten herauszufordern.

Mithilfe der Eltern wurden während der gesamten Projektdauer Apfelkerne gesammelt, mit denen die letzte der alljährlich 24 aufgestellten Kerzen an der Weihnachtskrippe der Gruppe geschmückt wurde. Auch mit Apfeldruck verzierte Weihnachtsanhänger brachten den vielfältigen Einsatz der Frucht und den kreativen Umgang mit ihr zum Vorschein.

Erfreulicherweise ließen sich die Eltern vom Interesse der Kinder mitreißen und unterstützten sie mit einer Apfelspende und leckerem Apfelsaft vom Obsthof Hoffmann. "Sprechende Wände" präsentierten am Ende des Projekts den Eltern und Großeltern die Erfahrungen, die die Kinder seit jenen Herbsttagen gesammelt hatten, und luden zum Austausch und zur Würdigung der Leistungen der Ein- bis Dreijährigen ein.

Die in Portfolios festgehaltenen Erlebnisse schauen sich die Kinder mit Vergnügen an und werden sie so schnell nicht vergessen. zg