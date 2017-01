Beck steht für dritte Amtszeit bereit

Sehr gut besucht war der Neujahrsempfang der Gemeinde am gestrigen Abend in der Rheinfranken-Halle, bei dem sich die Vereine interessierten Bürgern präsentierten.

Altlussheim. Im Beisein zahlreicher Vertreter aus Politik, Wirtschaft und öffentlichem Leben nutzte Bürgermeister Hartmut Beck am gestrigen Abend die Gelegenheit, um den Bürgern, die sich in großer Zahl zum Neujahrsempfang in der Rheinfranken-Halle eingefunden hatten, eine Erklärung in eigener Sache zu geben: Beck wird bei der am Jahresende anstehenden Bürgermeisterwahl für eine dritte Amtszeit kandidieren.

Becks Wirken als Bürgermeister scheint eng mit dem Neujahrsempfang verbunden, wie er selbst anmerkte. So wurde er 2002, kurz nach dem Empfang, erstmals zum Bürgermeister gewählt, vor sieben Jahren, gleichfalls in der ersten Januar-Dekade im Amt bestätigt und will er nun erneut kandidieren, wobei der Wahltermin erneut ums Datum des Neujahrsempfangs angesiedelt sein dürfte.

"Es macht verdammt viel Spaß"

Beck beendete mit seiner Erklärung die Spekulationen um seine Zukunft, die dadurch entfacht wurden, dass er sein Haus verkauft hat. Doch dies hänge mit dem Auszug seiner Tochter zusammen, die nun auf eigenen Füßen steht. Mit seiner Frau will er deshalb in eine Wohnung umzuziehen, "die unseren Vorstellungen und Bedürfnissen auf lange Sicht entspricht".

"Altlußheim ist unsere Heimat geworden und wird es auch immer bleiben. Hier sind wir zu Hause", stellt Beck unter dem Beifall der Anwesenden fest und bekräftigte, den Entschluss zur Kandidatur nach reiflicher Überlegung mit Frau und Tochter gefasst zu haben. Nicht zuletzt deshalb, weil er sich noch jung genug fühlt, er noch viele Projekte und Aufgaben, die ihm am Herzen liegen, verwirklichen möchten - "und es macht verdammt viel Spaß".

Was ihm Spaß macht in seinem Beruf und welche Ziele noch vor ihm und der Gemeinde liegen, hatte Beck zuvor in seiner Neujahrsansprache deutlich gemacht. Dabei nutzte er die Gelegenheit zu einem Gang durch die verschiedenen Felder de Kommunalpolitik. Als roter Faden diente ihm dabei das Wachstum der Gemeinde.

Die Unterbringung von Flüchtlingen war ein großes Thema im vergangenen Jahr und wird es wohl auch bleiben. Wie Beck ausführte, hat die Gemeinde 2016 knapp 30 Flüchtlinge aufgenommen, rund 50 werden in diesem Jahr erwartet.

"Mit der Unterbringung hört unsere Verpflichtung aber nicht auf", so Beck, der es als große Aufgabe bezeichnete, die Menschen in der Gemeinde zu integrieren. Hierfür dankte er ausdrücklich den im Asylkreis engagierten Bürgern - "machen sie weiter so, wir brauchen auch künftig ihre Mithilfe" - und warb um weitere Mitstreiter.

Die Gemeinde wächst gleichzeitig durch den Zuzug von jungen Familien, was zur Folge hat, dass die neue Kita "Sonnenschein" mit ihren vier Gruppen bereits nach einem Jahr voll belegt sei. Diese soll, so hat es der Gemeinderat beschlossen, für rund 1,3 Millionen Euro aufgestockt werden, so dass zwei weitere Gruppen mit Fach- und Nebenräumen entstehen. Ehrheblicher Sanierungsbedarf bestehe im katholischen Kindergarten St. Raphael - hier werde zwischen Kirche und Rat über die Modalitäten verhandelt werden müssen.

Bei dem notwendigen Ausbau der Betreuungsplätze dürften die Kosten nicht aus den Augen verloren werden, stellte Beck fest und verwies auf die in den vergangenen fünf Jahren um das 2,5-fache gestiegenen Zuschüsse der Gemeinde. Auf netto 1,5 Millionen Euro jährlich, also ohne Zuschüsse, seien diese mittlerweile angestiegen. Dennoch müsse es Ziel sein, so Beck, die Kindertagesstätten auf einem modernen Niveau zu halten.

Erfreulich sei die Entwicklung bei den Schulen, die Markus-Schule biete 2017 erstmals eine Abiturprüfung an und an der Albert-Schweitzer-Schule seien Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes so gut wie abgeschlossen. Nun gehe es an die Schulturnhalle und soll das ehemalige Hallenbad für schulische Zwecke umgebaut werden. Rund zwei Millionen Euro sind für das Paket veranschlagt.

Vieles auf den Weg gebracht

Zu einem guten Abschluss sei das Thema "Freizeit- und Wochenendhausgebiet Bärlach" gebracht worden. Die Modernisierung der Friedhofshalle, die Sanierung des Abenteuerspielplatzes und die Neubeschaffung eines WC-Wagens seien gleichfalls erledigt. Doch die Arbeit gehe nicht aus, aktuell stünden die Sanierung der Rheinfranken-Halle, der Umbau der Unteren Hauptstraße, das Thema Abwasserbeseitigung und Arbeiten auf dem Friedhof auf der Agenda.

Dies alles vor dem Hintergrund eines starken Wachstums, die Gemeinde liegt knapp unter 6000 Einwohnern, das sich künftig abschwächen werde, wie Beck vermutet, die Gemeinde kann keine weiteren Wohngebiet mehr ausweisen, ist auf die Erschließung innerörtlicher Flächen angewiesen. Doch Wachstum bedeute auch Herausforderungen, der Ausbau der Kinderbetreuung ist nur ein Beispiel hierfür. Mit Tempo-30-Regelungen in der Hauptstraße soll der Wohnwert in der Gemeinde weiter gesteigert werden.

Kurz streifte Beck noch die Jubiläen von evangelischer Kirche, 250 Jahre, und Sportverein, 100 Jahre, bevor er den Blick aufs Straßenfest lenkte, "das an Attraktivität verloren hat". In den Sommerferien würden den Vereinen die Helfer fehlen, weshalb ein neuer Versuch gewagt werden soll - künftig findet das Straßenfest am letzten Samstag vor den Sommerferien statt, heuer am 22. Juli.