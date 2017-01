Bedarf ermitteln

Altlußheim. Alle Kinder, für die in der Zeit vom 1. September bis 31. August 2018 ein Betreuungsbedarf entsteht und in diesem Zeitraum mindestens ein Jahr alt werden, können am Donnerstag, 2. Februar, zentral für die Kinderkrippe oder den Kindergarten angemeldet werden.

Selbstverständlich können Eltern an diesem Tag für ihre Kinder auch einen Betreuungsbedarf für die Zeit nach dem 31. August 2018 vormerken lassen, insbesondere für den Fall, dass der Betreuungsbedarf bereits vor Vollendung des dritten Lebensjahrs des Kindes entsteht, so die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung, der sie die Bitte hinzufügt, dass von dieser Möglichkeit nur dann Gebrauch gemacht werden sollte, sofern der Betreuungsbedarf zum entsprechenden Zeitpunkt aufgrund der persönlichen Lebenssituation hinreichend absehbar ist. "Sie helfen der Gemeinde, frühzeitig bedarfsgerechte Betreuungsformen und -zeiten zu planen", betont die Verwaltung.

Die zentralen Anmeldetage finden jährlich so regelmäßig statt, dass Eltern ihren Betreuungsbedarf jeweils aktuell und rechtzeitig zum neuen Betreuungsjahr anmelden oder vormerken lassen können.

Ansprechpartner Ulrike Klein, Telefon 06205/ 3 33 30, katholischer Kindergarten "St. Raphael", Hebelstraße 2a. Simone Gera, Telefon 06205 3 33 77, evangelischer Kindergarten "Regenbogen", Rheinhäuser Straße 26. Nicole Zieger, Telefon 06205/9 79 80 08, evangelischer Kindergarten "Sonnenschein", Salier-Straße 67. Ute Gund, Telefon 06205/3 19 91, Kinderspielkreis "Raupe", Bürgerhaus, Rathausplatz.

Sollten Eltern ihre Kinder bereits verbindlich für das Betreuungsjahr 2017/2018 in einer Einrichtung angemeldet haben, müssen sie dies an diesem Tag nicht nochmals tun.

Zur Information über die in den Kinderbetreuungseinrichtungen angebotenen Betreuungsformen und -zeiten stehen Interessenten - bereits im Vorfeld - die Leiterinnen und Ansprechpartnerinnen der Einrichtungen zur Verfügung Einen zusätzlichen Info-Nachmittag bieten vorab der Kindergarten "Sonnenschein" am Montag, 23. Januar, von 14 bis 16 Uhr und der Kindergarten "Regenbogen" am Mittwoch, 25. Januar, von 15 bis 17.30 Uhr an. zg