Blick in haarige Zeiten

Friseurmeister Willi Dörr öffnet das Museum am Sonntag. Dabei sind auch Föhns zu sehen, die schon einmal eine Sonderausstellung bestritten.

Altlußheim. Zwar geht der moderne Mensch, so ihn denn Zahnschmerzen plagen, lieber zum Dentist als zum Friseur, der noch zu Zeiten der Urgroßväter auch das Zähneziehen übernahm. Ob man da wirklich noch von der "guten alten Zeit" sprechen möchte?

Egal, heutzutage ist das Metier des Friseurs die Frisur, wie der Name schon sagt. Wobei das Handwerk des Friseurs einen großen Vorteil hat - selbst in schlechten Zeiten müssen die Menschen ihr Haar richten lassen, es sei denn, sie tragen es wie einst Kojak oder sie sind der Mode der unseligen Zwei-Millimeter-Schnitte anheimgefallen. Nein, wer auf sich hält, der geht regelmäßig zum Friseur.

Wobei auch hier ein Wandel eingesetzt hat, die Dauerwellen oder Föhnfrisuren sind heute nicht mehr en vogue, dafür dominieren pflegeleichte Kopfbedeckungen. Wer sich über solche und ähnliche Fragen schlaumachen möchte, wer sich für die Geschichte des Handwerks interessiert, dem sei ein Besuch im Friseurmuseum, Schulstraße 1, empfohlen. Am Sonntag, 8. Januar, hat es von 10 bis 12 Uhr geöffnet, lädt es zum Bummel durch die Geschichte der Scheren, Föhns und Lockenwickler ein.

Friseurmeister Willi Dörr, der das Museum im Mai 1993 eröffnet hat, wird dabei wie stets profunder Ansprechpartner für die Museumsgäste sein. Mit ihm können die Besucher eine vergnügliche Reise in die Vergangenheit unternehmen. In eine Zeit, als Friseure nicht nur die Haare schnitten, sondern auch den einen oder anderen Zahn zogen. Und in der die Friseurläden nicht nur der persönlichen Kosmetik dienten, sondern auch ein Umschlagplatz für Nachrichten aus der Nachbarschaft waren. aw