Das Entree wird aufgewertet

Altlußheim. Einstimmig begrüßt wurden vom Gemeinderat die Pläne zur Errichtung eines Wohngebäudes auf dem Anwesen Hauptstraße 136. Insbesondere lobten die Gemeinderäte, dass das Projekt entsprechend ihren Vorstellungen abgeändert wurde. Aus einem ursprünglich langgezogenen, parallel zur Hauptstraße errichteten Baukörper wurde ein Gebäude, das aus der Luft betrachtet an ein "H" erinnert.

Das Anwesen in der Hauptstraße, zur Zeit steht dort noch eine Tankstelle, die nicht mehr betrieben wird, erstreckt sich über mehrere Grundstücke. Aus diesem Grund reicht für die Bebauung ein Antrag nicht, es muss ein sogenannter vorhabenbezogener Bebauungsplan auf den Weg gebracht werden.

Kosten trägt Investor

Ein Bebauungsplan, der für die Gemeinde nicht mit Kosten verbunden ist. Der Investor, die Firma HBS Invest aus der Gemeinde, wird auf seine Kosten einen Vorhaben- und Erschließungsplan erarbeiten, mit den Behörden abstimmen und der Gemeinde als Bestandteil des Bebauungsplans zur Verfügung stellen. Gleichzeitig verpflichtet sich der Investor, die entstehenden Kosten für Planung und Erschließung zu übernehmen. Schon im Vorfeld hat der Gemeinderat die Bereitschaft erklärt, Teile seines benachbarten Grundstücks, rund 113 Quadratmeter fehlen dem Investor, an diesen zu verkaufen.

Gegen die Planungen gab es keine Einwände. Dr. Holger Poarath (Grüne) regte lediglich an, der Baumreihe vorm Autovision ein Pendant gegenüberzustellen, so dass die Straße an dieser Stelle den Charakter einer Allee erhält. aw