„Er würde in die Zeit passen“

Alle Bilder anzeigen Landesbischof a. D. Ulrich Fischer spricht über Martin Luther. © Dietrich

Neulußheim. Wer war eigentlich Martin Luther, was für ein Mensch war er und was hat ihn bewogen, der Legende nach am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an der Tür der Schlosskirche Wittenberg anzuschlagen? Landesbischof a.D. Dr. Ulrich Fischer hatte sich die Zeit genommen, die Senioren der Gemeinde bei der Veranstaltung "Aktiv im Alter" der Gemeinde mit einem Vortrag über diese Fragen zu informieren, gilt doch der Thesenanschlag als Auftakt zur Reformation. Ein Ereignis, das in seinen Auswirkungen auf Politik, Religion, Kultur und Gesellschaft von weltgeschichtlicher Bedeutung ist.

1483, am 10. November wurde Martin Luther als Sohn eines Bergmanns in Eisleben geboren. Was viele Menschen nicht wissen, er war sehr musikalisch und belegte von 1501 bis 1505 ein Grundstudium der freien Künste. Als er 1505 fast vom Blitz erschlagen wurde, gelobte er Mönch zu werden und trat ins Erfurter Kloster der Augustinereremiten ein, wo er 1507 die Priesterweihe erhielt und ein Theologiestudium begann. 1512 Promotion in Theologie und Professur für Bibelauslegung in Wittenberg.

Über die Person Martin Luther

Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte er auf Lateinisch seine 95 Thesen und 1520 erstellte er reformatorische Schriften an den christlichen Adel. In dieser Schrift machte er deutlich, dass nicht nur Jungs, sondern auch Mädchen zur Schule gehen können. Das war revolutionär und wurde von seinem Freund, einem unglaublich intelligenten Menschen, Philipp Melanchthon aus dem damaligen kurpfälzischen Bretten, umgesetzt.

Ablassbriefe sollten den Gläubigen einen dem Geldbetrag entsprechenden Erlass zeitlicher Sündenstrafen im Fegefeuer für sie oder für bereits gestorbene Angehörige bescheinigen. Ein überlieferter Werbespruch von Johann Tetzel lautete: "Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt.

Ablass kann Buße nicht ersetzen

Luthers Thesen fanden großen öffentlichen Widerhall, der die Reformation auslöste. Luther protestierte darin weniger gegen die Finanzpraktiken der römischen Kirche - der Petersdom wurde in dieser Zeit erbaut und benötigte viel Geld - die auch vielen Fürsten und Bürgern missfielen, als vielmehr gegen die im Ablasswesen zum Ausdruck kommende verkehrte Bußgesinnung. Tut Buße, so Luther, das ganze Leben in Reue und Buße.

Luther bediente sich 1518 in seinem abgefassten Sermon von dem Ablass und Gnade in einfacher und verständlicher Weise erstmals der Volkssprache und verließ damit die akademische Welt. Die göttliche Genugtuung wird, plakativ gesagt, auf gute Werke statt auf käuflichen Ablass zurückgeführt.

Was folgte, war 1521 der Kirchenbann. Luther hält auf dem Reichstag in Worms an seiner Lehre fest. (Reichsacht, Wormser Edikt) und wird exkommuniziert. 1521 übersetzt Luther, als "Junker Jörg" getarnt auf der Wartburg das Neue Testament ins Deutsche. 1534 erfolgte dann die Gesamtausgabe der Bibelübersetzung. Die Erfindung des Buchdrucks half somit der Verbreitung aller Literatur Luthers.

Der 1. Reichstag zu Speyer macht 1526 die Übernahme der Reformation von den Landesherren abhängig. Der 2. Reichstag zu Speyer, 1529, gilt wegen des Widerstands gegen den Kaiser als Geburtsstunde der Bezeichnung "Protestanten" für die evangelischen Christen.

Die Reformation schuf 1523 ein Sozialsystem in Ortsgemeinden. Die Sorge um Menschen in Not war ein Wesensmerkmal der reformatorischen Bewegung.

1525 heiratete Luther die geflüchtete Nonne Katharina von Bora. Sie hatten drei gemeinsame Söhne und Töchter. Er galt im Gegensatz zu seinen schriftlichen Ausführungen eher als schüchtern.

Der Familienmensch Luther

Über Frauen hat Martin Luther einmal gesagt, ihre größte Ehre sei, dass durch sie Kinder geboren würden. Luther war ein Mensch derber Sprüche. Ihm war bewusst, dass seine Frau Katharina von Bora zu Hause die Hosen anhatte. Sie führte die Geschäfte und wurde von ihm "Herr Käthe" genannt. Auch hat er Philipp Melanchthon, der nicht heiraten wollte, eine Frau verordnet. Luthers Wertschätzung für seine Frau hat bis heute nachgewirkt. Sie wurde zum Vorbild einer selbstbewussten Pfarrfrau.