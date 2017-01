Erstmals Abitur in Altlußheim möglich

In drei Jahren zum Abi: Das 2014 eingerichtete berufliche Gymnasium an der Markus-Schule ist jetzt anerkannt und staatlichen Schulen gleichgestellt.

Altlußheim. "Das Jahr 2017 wird ganz anders": Das hört man oft in diesen Tagen. Für die Markus-Schule hat es aber einen anderen Gehalt als die vielen guten Vorsätze, die aktuell formuliert werden und die häufig nicht lange anhalten. Wenn diese langsam wieder in Vergessenheit geraten, geht es für die Einrichtung gerade richtig los: das erste Abitur an der Markus-Schule.

Pünktlich zum Jahresende und als vielversprechenden Beginn des Jahres 2017 freut man sich in Altlußheim, dass das berufliche Gymnasium sozialwissenschaftlicher Richtung der Markus-Schule nun offiziell anerkannt und damit staatlichen Schulen gleich gestellt wurde.

Damit ist es jetzt auch an der Markus-Schule möglich, in drei Jahren im Anschluss an den mittleren Bildungsabschluss eine allgemeinbildende Hochschulreife zu erwerben.

Derzeit 41 Gymnasiasten

Bereits 2009 zog die Realschule der Markus-Schule nach Altlußheim um, wo sie dann zweizügig auf ihre jetzige Größe ausgebaut und 2014 um das berufliche Gymnasium sozialwissenschaftlicher Richtung (umgangssprachlich SG für "Sozialwissenschaftliches Gymnasium") erweitert wurde.

Die Schule ist eigenen Angaben zufolge sehr stolz und dankbar für ihre ersten Jahrgänge, die den Mut und das Vertrauen hatten, den Weg zum Abitur zu beschreiten, bevor sicher war, dass es tatsächlich auch an der Markus-Schule abgelegt werden kann.

Aktuell besteht das berufliche Gymnasium aus 41 Schülern in drei Klassen, die auch am SG zu schätzen wissen, wofür die Realschule schon seit Jahren bekannt ist: eine gute Schulgemeinschaft, enge Zusammenarbeit zwischen Schülern, Eltern und Lehrern und natürlich die kleinen Klassengrößen, teilt die Markus-Schule in einer Presseverlautbarung mit.

Wer sich selbst einen Eindruck von der Markus-Schule verschaffen möchte, ist dazu eingeladen den Infonachmittag von Realschule und beruflichem Gymnasium am Samstag, 21. Januar, von 14 bis 17 Uhr zu besuchen.

Hier gibt es nicht nur Vorträge und Besichtigungen, sondern neben der Möglichkeit zur Voranmeldung an beiden Schularten auch die Chance, die Menschen hinter der Schule kennenzulernen und Lehrer, Schüler, Freundeskreis nach dem Alltag an der Markus-Schule zu befragen.

Die Schule ist allen beteiligten Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrern, vor allem aber Gott dankbar für die Unterstützung in diesen ersten Jahren und freut sich auf viele weitere gemeinsame Jahre und Erfahrungen. Das neue Jahr kann kommen. Die Schulgemeinschaft freut sich und ist gespannt, was es bringt. Sicher ist in jedem Fall eines: 2017 wird anders. cu