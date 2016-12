Feuerwehr lädt zur Après-Ski-Party ein

Altlußheim. Noch weilt die weihnachtliche Ruhe über dem Land, erfreuen sich die Kinder an den Weihnachtsferien und sind viele Familien zum Wintersport in die Berge gefahren - eine beschauliche Zeit, die bis Drei-König, bis zum 6. Januar dauert, Ruhe und Erholung bietet.

In der Gemeinde wird das Leben am Samstag, 7. Januar, mit der Christbaumaktion der Freiwilligen Feuerwehr fortgesetzt - die ausgedienten Weihnachtsbäume erfüllen einen letzten guten Zweck. Abends geht es dann ab 19 Uhr mit der Feuerwehr weiter, vor dem Gerätehaus wird zur Après-Ski-Party mit kühlen Getränken und heißer Musik eingeladen.

Tags darauf, am Sonntag, 8. Januar, öffnet das Friseurmuseum von 10 bis 12 Uhr für einen Rundgang. Sicherlich eine interessante Sache und allemal einen Besuch Wert.

Die Gemeinde meldet sich am Dienstag, 10. Januar, zurück, um 19 Uhr, wird zum großen Neujahrsempfang in die Rheinfranken-Halle eingeladen. Dabei wird Bürgermeister Hartmut Beck mit den Bürgern nicht nur das neue Jahr begrüßen, sondern auch verdiente Sportler und mehrfache Blutspender ehren. Eine gute Gelegenheit, wohlgemut und mit einem Glas Sekt in der Hand ins Neue Jahr zu starten und gemeinsam mit Nachbarn auf ein gutes und hoffentlich friedliches Jahr anzustoßen. sz