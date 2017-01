Gelände wartet auf Sonne und kleine Forscher

Altlußheim. Der Schnee knirscht unter den Füßen, kalt ist es beim Ortstermin mit Bürgermeister Hartmut Beck in der Friedensstraße, beim Spielplatz am Vogelpark. Der Atem bildet beim Sprechen kleine Kondensstreifen - dennoch, es bedarf nur geringer Fantasie, um sich den Spielplatz im Sommer voller Menschen zu denken, fröhlich spielender Kinder, entspannt dem Treiben folgender Erwachsener und sportbegeisterter Jugendlicher. Wahrscheinlich laden auf dem Rasen Picknickdecken zum Vesper ein und aalen sich allenthalben die Sonnenanbeter. Mit Sicherheit wird der Platz in der warmen Sommerzeit zu dem Anziehungspunkt in der Gemeinde.

Noch liegt der Platz in winterlicher Ruhe, doch die Geräte sind schon installiert, bereit für die kommenden turbulenten Monate. Wie ein Observatorium krönt der große Kletterturm den neu modellierten Hügel, einladend für große und kleine Sternenforscher. Daneben "parkt" ein Raumschiff, über ein Kletternetz mit dem Turm verbunden, der wiederum mit einer fast zehn Meter langen Rutsche zum vergnüglichen Abstieg bittet.

Beachtliche Investition

Um die 110 000 Euro lässt sich die Gemeinde die Neugestaltung des Spielplatzes kosten. Nicht nur gut angelegtes Geld, sondern auch eine Investition, die sichtbar ist. Eine erste Kalkulation im Spätjahr 2015 kam sogar auf einen noch höhern Betrag, doch das war dann sowohl dem Gemeinderat als auch der Verwaltung zuviel. Zwar wurde an den Geräten nicht gespart, "da war nicht viel Spielraum", merkte Beck damals an, doch wurde bei den Garten- und Landschaftsarbeiten der Rotstift angesetzt und auch auf eine Drehscheibe wurde verzichtet - die auf dem dafür vorgesehenen Platz stehende Kletteranlage samt Rutschstangen war noch in einem guten Zustand und wurde belassen.

Pläne abgespeckt

Ganz zurückgestellt wurde ein angedachter Fitnessbereich für Senioren und eine Erneuerung des Tennenbelags - alle Wünsche zu erfüllen, hätte den Kostenrahmen bei weitem gesprengt.

Zumal die nun getätigte Investition beachtlich ist und sich das Ergebnis mehr als nur sehen lassen kann. Die Geräte wurden übrigens von der Firma Wissmeier in St. Leon-Rot gefertigt, einzig die große Rutsche kam per Schwertransport aus Bayern - ihre Herstellung hätte die Kapazitäten in St. Leon-Rot gesprengt. Der Kletterturm ist nicht nur von solider Machart, sondern auch fantasievoll gestaltet, einer Sternenwarte nachempfunden. In der Kuppel wartet gar noch ein Fernrohr auf die jungen Forscher, das passt. Wie auch die Steine, die in den Hügel eingefügt sind, die den Lauf der Planeten darstellen.

Kleine Steine und kein Vergleich zu den rund 20 Tonnen Stein, die von den Arbeitern der Firma Thome Gartengestaltung aus St. Leon im Spätsommer bewegt wurden, um das Terrain neu zu gestalten. Wobei die Planer zusammen mit der Gemeinde nach dem Motto erhalten, was erhaltenswert ist, vorgegangen seien, wie Beck anmerkt. Beispielsweise bei der Seilbahn, die es schon vorher gab, die nun eine neue Startplattform erhalten hat.

Und auch den Hügel gab es schon, er wurde jedoch quasi neu erfunden, ist selbst zum Spielgerät umgebaut. So ist in die eine Seite eine Kletterwand für die Kleinen integriert, bietet sich auf der anderen eine Befestigung zum Tollen an und zum Blick auf das Kleinspielfeld zu Füßen des Hügels. "Da kommen noch zwei neue Tore hin", erklärt Beck beim Blick in Richtung Neulußheim, dann sei auch das Spielfeld wieder vorzeigbar.

Ja, es ist schon ein gewaltiges Gelände, dass da zum Verweilen und Spielen einlädt. An der einen Stirnseite von der Friedensstraße begrenzt, auf der anderen vom Vogelpark bietet es viele kleine Nischen und große Flächen zum Entdecken und Innehalten. Beispielsweise die Hecken und Büsche zum Vogelpark hin, geradezu geschaffen für kleine Entdecker.

Platz wartet auf kleine Eroberer

Zur Straße hin steht ein Gebäude mit einem großen, schattenspendenden Vordach. Davor Spielgeräte für die Kleinen und ein Sandkasten. Ein Bereich, der in diesem Jahr noch neu gestaltet werden soll, betont Beck, der zugleich auf die noch fehlende Möblierung verweist - Bänke und Tische werden noch aufgestellt.

Betrachtet man den neu gestalteten Spielplatz, denkt sich die noch fehlenden Elemente hinzu und viel Grün außen herum, kann man es kaum mehr erwarten, bis die warme Jahreszeit kommt und mit ihr das fröhliche Lachen von Kindern, die ihren neuen Abenteuerspielplatz erobern.