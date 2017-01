Gemeinsam gegen die Abwärtsspirale

Eine der Hauptinvestitionen im laufenden Jahr wird die Aufstockung des Kindergartens "Sonnenschein sein. Dies wurde nicht nur bei der Verabschiedung des Haushaltes deutlich, sondern auch bei den Arbeitsvergaben. Gegenüber dem ursprünglichen Ansatz sind durch den Verzicht auf ein Betondach und den Einbau eines Holzdachs rund 180 000 Euro eingespart, nach den Berechnungen kommt die Maßnahme auf rund 1,3 Millionen Euro. Vom Rat wurden einstimmig die Gewerke Rohbau, Zimmerarbeiten, Dachdecker- und Gipserarbeiten, ferner die Arbeiten an Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen sowie die Elektroinstallation vergeben. Zwei Gewerke, Aufzug und Kunststofffenster, müssen nochmals ausgeschrieben werden. Bürgermeister Beck hofft, im Februar mit den Arbeiten beginnen zu können und ist optimistisch, sie bis zum Beginn des Kindergartenjahres abschließen zu können.

Altlußheim. Eine sinkende Rücklage und eine geplante Kreditaufnahme sorgten mit dafür, dass der Haushaltsplan 2017 von den Fraktionen mit mahnenden Worten bedacht wurde. Von "nicht rosig" (SPD), über "alles auf den Prüfstand" (FWV), "Sanierungsstau" (Grüne) bis hin zu "können wir uns nicht mehr leisten" (CDU) reichte die Bandbreite der Äußerungen.

"Die Finanzlage der Gemeinde ist nicht rosig, aber auch nicht so schlecht, wie sie von manchen dargestellt wird", stellte Christoph Beil für die SPD-Fraktion fest. Weshalb sich seine Fraktion auf wenige Maßnahmen konzentriert habe und Wünschenswertes außen vor ließ. Dennoch, der Haushaltsplan sei wie immer mit einigen Unwägbarkeiten verbunden - Gewerbesteueraufkommen oder Konjunkturverlauf - , weshalb ständig auf das Machbare zu achten sei.

Verbesserung der Lebensqualität

Eckdaten des Haushalts Der Gesamthaushalt hat ein Volumen von 18 Millionen Euro. Davon entfallen 14,2 Millionen Euro auf den Verwaltungs- und 3,8 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Mit dem Haushaltsplan einhergeht eine Erhöhung verschiedener Steuersätze. So steigt die Gewerbesteuer von 340 von Hundert auf 350 von Hundert. Erhöht werden ferner die Hunde- und die Vergnügungssteuer. Der Ansatz bei den Einnahmen der Gewerbesteuer liegt demnach mit 2,25 Millionen Euro über dem Ansatz von 2016 (1,9 Millionen Euro). Beim Anteil an der Einkommenssteuer rechnet die Gemeinde mit einem Plus von 100 000 Euro: 2,9 Millionen Euro sollen eingenommen werden. Die Schlüsselzuweisungen steigen stark an, von 1,3 auf 2 Millionen Euro. Hingegen bleibt die Finanzausgleichsumlage mit 1,3 Millionen Euro fast auf Vorjahresniveau, wie auch die Kreisumlage mit gut 1,75 Millionen. Dies führt in der Summe zu einem Überschuss von rund 600 000 Euro, der an den Vermögenshaushalt als positive Zuführung überstellt wird. Im Vermögenshaushalt ist eine Kreditaufnahme von 1,2 Millionen Euro eingeplant. Hinzu kommen die Zuführungsrate, 600 000 Euro, eine Entnahme aus der Rücklage (550 000 Euro) und Erlöse aus Grundstücksverkäufen (1 Million Euro). Bei den wesentlichen Ausgaben des Vermögenshaushaltes stehen vorne die Kindergärten mit 1,5 Millionen Euro (Aufstockung Sonnenschein), Grundstückskäufe (1,2 Millionen Euro) und die Sanierung der Schulturnhalle. Während die Rücklage noch einen Puffer beinhaltet, wird die Verschuldung weiter ansteigen. Ende 2016 lag sie bei 3,8 Millionen Euro, mit der geplanten Kreditaufnahme wird sie auf 5 Millionen Euro ansteigen. [mehr...]

Priorität hat für die SPD dabei in erster Linie die Schaffung von Betreuungsplätzen. Auch die Lebensqualität dürfe nicht zu kurz kommen, weshalb Beil hofft, dass die Maßnahmen zur Beruhigung der Hauptstraße auf Tempo 30 angegangen werden. Erfreut war der Sozialdemokrat, dass die Anträge der SPD, beispielsweise Verkehrssicherheit oder Radwege, ganz oder teilweise Eingang in den Haushalt gefunden hätten.

Klaus Rittlinger machte für die FWV-Fraktion in dem Zahlenwerk einen steten Abwärtstrend aus. Sei die Gemeinde 2014 faktisch schuldenfrei gewesen, habe seitdem ein negativer Trend gestartet, der dazu führe, dass ohne Sparmaßnahmen die Pflichtaufgaben nicht mehr zu erfüllen seien. "Dies heißt für uns, die Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen", forderte Rittlinger eine weiterhin sparsame Haushaltspolitik.

Bund und Land stärker beteiligen

Mit ein Grund, warum die Einnahmen nur noch schwer die laufenden Ausgaben deckten, seien die steigenden Betreuungskosten. Die FWV habe sich stets für einen Ausbau der Kinderbetreuung eingesetzt, doch würden die Standards durch Dritte immer weiter in die Höhe geschraubt. Mittlerweile gebe die Gemeinde jährlich 2,2 Millionen Euro für diesen Bereich aus, und ohne eine stärkere Beteiligung von Bund und Land drohe der Gemeinde auf Dauer ein schuldenfinanzierter Haushalt.

Rittlinger fordert von Rat und Verwaltung einen gemeinsamen Plan, wie der Abwärtstrend zu stoppen sei. Steuererhöhungen allein seien kein probates Mittel. Für Rittlinger gilt es auf jeden Fall, die kritische und restriktive Haushaltspolitik des Gemeinderates fortzusetzen.

"Strikte Budgeteinhaltung"

In den vergangenen Jahren seien wichtige und notwendige Investitionen umgesetzt worden, stellte Dr. Marco Veselka für die CDU fest. Doch ein solches Programm könne sich die Gemeinde auf Dauer nicht leisten. Für Veselka reichte es nicht, zu fragen, was der Gemeinde gut tue, sondern die Frage müsse lauten, was man sich leisten könne - "nicht viel", lautete seine Antwort.

Veselka hätte es gerngesehen, wenn der Haushaltsplan intensiver diskutiert worden wäre, beispielsweise ist es ihm ein Anliegen, die Ausgaben zu kürzen. Für einige Vorstöße habe er keine Mehrheit gefunden, doch werde er im laufenden Jahr auf strikte Budgeteinhaltung achten.

Angesichts des "ungebremsten Anstiegs" der Verschuldung verbieten sich für den Christdemokraten weitere Projekte, die den Haushalt noch weiter belasten. Weshalb er auch den Umbau der Schulturnhalle wegen der "unverhältnismäßig hohen Kosten" ablehnt. Mit dem Geld wäre besser der katholische Kindergarten saniert worden, betonte er. Mit der Vorgabe, jede Maßnahme kritisch zu durchleuchten und nicht jede zu realisieren, stimmte Veselka dem Haushalt zu.

"Investieren in Menschen"

Zwar beinhalte der Haushaltsplan nur Zahlen, doch würden sich dahinter Menschen verbergen, in die die Gemeinde investiere, stellte Heike Roll für die Grünen fest. Ob Sanierung der Spielplätze und der Friedhofshalle oder Investitionen in Umwelt und Kinderbetreuung, es seien die Menschen, die davon profitierten. Ohne Investitionen, so Roll, sinke die Lebensqualität der Menschen. Dass für einzelne Projekt oftmals Millionen aufzuwenden seien, sei nicht zu verhindern und oftmals einem Investitionsstau geschuldet.

Bei Investitionen forderte Roll mehr Nachhaltigkeit. Nicht jede Fläche dürfe erschlossen werden und den nachkommenden Generationen müsse ein Handlungsspielraum erhalten bleiben. Weshalb sich Roll gegen eine Bebauung des Messplatzes aussprach.

Roll plädierte sich für eine maßvolle Innenentwicklung, der nicht jede Grünfläche geopfert werden dürfe. Wachstum um jeden Preis berge Risiken, so die Grüne, die ihren Ärger darüber äußerte, dass ein Antrag ihrer Fraktion auf Errichtung einer Skatebahn keine Mehrheit fand. Hingegen freute sie sich, dass Anträge zur Verkehrssicherheit und zur Biotopvernetzung ihren Niederschlag fanden und stimmte dem Haushaltsplan zu, der somit einstimmig vom Gemeinderat verabschiedet wurde.