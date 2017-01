Gilt die Frage Abriss oder Sanierung noch?

Altlußheim. Noch ist offen, ob der katholische Kindergarten St. Raphael saniert oder durch einen Neubau ersetzt wird. Doch schon jetzt stehen Kosten von rund 40 000 Euro im Raum, die dem Thema Brandschutz geschuldet sind.

Bei den vorbereitenden Untersuchungen, mit der die Frage Sanierung oder Abriss geklärt werden soll, wurde von der Trägerin der Einrichtung, der katholischen Seelsorgeeinheit Hockenheim, das Brandschutzkonzept aktualisiert. Dabei wurden, wie es in der Sitzungsvorlage heißt, "notwendige Maßnahmen und Kosten für eine tragbare und angemessene Ertüchtigung als Zwischenlösung", erarbeitet.

Die Kosten addieren sich auf insgesamt 42 400 Euro, an denen die Gemeinde laut Betriebskostenvereinbarung mit 80 Prozent beteiligt ist. Unter anderem soll der Treppenaufgang zum Obergeschoss mit einer Holzverkleidung gesichert werden, soll ein Notausgang zur Außentreppe errichtet und soll eine Gerüsttreppe erstellt werden. Gut ein Viertel der Bausumme, 10 000 Euro, dient dem Punkt "Unvorhergesehenes", so dass Bürgermeister Hartmut Beck bei der Erörterung im Rat optimistisch war, dass die Gesamtsumme und damit der Anteil der Gemeinde noch sinken könnte.

Insgesamt, so seine Empfehlung an den Rat, gebe die Ertüchtigung des Kindergartens der Gemeinde ein halbes Jahr Zeit, um über die Zukunft der Einrichtung diskutierten zu können. Eine Meinung, der sich das Gremium einhellig anschloss, so dass mit den Arbeiten umgehend begonnen werden kann. aw