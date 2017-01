Im Untergeschoss nur Rohbauarbeiten

Altlußheim. Nachdem der Rat im Juli vergangenen Jahres grundsätzlich beschlossen hatte, die Turn- und Mehrzweckhalle bei der Albert-Schweitzer-Schule umzubauen, stellte Architekt Jürgen Roth nun die Planung im Detail samt einer Kostenberechnung, die sich auf 1,75 Millionen Euro addiert, vor.

Schon im Juli war das Projekt wegen der hohen Kosten nicht unumstritten gewesen, weshalb auf einige Punkte verzichtet wurde. So wird der Bereich des ehemaligen Schwimmbads im Untergeschoss nicht ausgebaut, es bleibt bei den Rohbauarbeiten. Hingegen wird der Flur hergerichtet, so dass die Toilettenanlagen im Untergeschoss nutzbar sind. Das Obergeschoss soll komplett saniert werden und über einen Anbau einen komplett neuen Eingang erhalten.

Bessere Wärmedämmung

Wie Roth ausführte, hat die Halle mit ihrer großen Fensterfläche zum Kleinspielfeld hin eine schlechte Wärmeisolierung. Weshalb er vorschlug, die Mauer auf drei Meter hochzuziehen. Man erhalte dadurch, so Roth, eine "exzellent gute Wärmedämmung".

44 000 Euro soll der Aufzug kosten, der in die Halle eingebaut wird, um die Barrierefreiheit herzustellen. Dr. Holger Porath (Grüne) schlug alternativ einen Plattformlift vor, mit dem sich rund 30 000 Euro einsparen ließen.

Roth hielt den Vorschlag für nicht umsetzbar, zumal für den Lift ein Schacht eingeplant sei und ohne diesen die Planungen neu erstellt werden müssten. Doch 30 000 Euro sind kein Pappenstiel und so entspann sich im Rat eine langwierige Diskussion über die Realisierbarkeit des Alternativ-Vorschlags. Friedbert Blaschke (FWV) hielt das Sparpotenzial für nicht so hoch, immerhin müssen zwei der Plattformen zu je 10 000 Euro eingebaut werden, eine nach unten, die andere nach oben, da der Anbau im Halbparterre sei. Ines Schweickert (CDU) konnte sich eine solche Lösung, beispielsweise bei Einschulungsfeiern und anderen Ereignissen mit viel Publikum, überhaupt nicht vorstellen und Christoph Beil (SPD) hätte von der Idee des Grünen lieber im Vorfeld erfahren, als in der Sitzung.

Roth ging es ähnlich, doch nach einigem Nachdenken war er sich seiner Sache sicher: Die Plattformen würden nie genehmigt. Einzig bei Umbauten wären sie als B-Lösung vorstellbar, nicht jedoch bei Neubauten wie dem Anbau. Weder dienten sie dem Brandschutz, noch würden sie die erforderliche DIN-Norm für Barrierefreiheit erfüllen. "Die Plattformen bekommen sie nie genehmigt", stellte Roth fest. Was Porath überzeugte, der seinen Antrag zurückzog.

Sinnvolle Maßnahme

"Wir werden die Kosten schlucken müssen", stellte Beil fest, der von der Notwendigkeit der Maßnahme überzeugt ist. Heike Roll (Grüne) legt Wert darauf, dass im Untergeschoss sowohl ein Gymnastikraum möglich sei, wie auch eine Mensa, werde sie denn künftig gebraucht. Axel Müller (fraktionslos) wollte den teueren, weichen Bodenbelag nicht überall verlegt wissen, und Ines Schweickert bat um eine detaillierte Aufstellung der Kostenentwicklung. Wie Bürgermeister Beck an dieser Stelle anmerkte, liegt die Halle im Sanierungsgebiet und können die Kosten des Umbaus abgerechnet werden.

Dr. Marco Veselka (CDU) wollte den Punkt erneut im Technischen Ausschuss diskutiert wissen, "die Entscheidung fällt schwer", wovon Beck jedoch nichts wissen wollte. Seine Ratskollegen konnten dem nicht folgen, bezeichneten Sanierung und Umbau der Halle als sinnvoll und stimmten einhellig für die Pläne, so dass es bei der Gegenstimme von Veselka blieb.