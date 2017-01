In Gambia gibt es keine Schneemänner

Reilingen. Schneemann? Yusupha Kassama ist für einen Augenblick verwirrt. Doch Emil und Melissa sind schnell bei der Hand, rollen eine Kugel aus Schnee, und erklären ihrem neuen Erzieher, wie man daraus eine Figur bastelt - einen Schneemann eben. Kassama stammt aus Gambia und arbeitet seit knapp zwei Monaten beim Kindertreff als Praktikant. Er spielt gerne mit den Kindern im Wald und diese spielen gerne mit ihm.

In seiner Heimat war er Grundschullehrer, die Arbeit mit Kindern macht ihm großen Spaß. "Als Lehrer in Gambia habe ich den Kindern Lesen und Schreiben beigebracht; als Praktikant in Deutschland lerne jetzt ich von den Kindern." Seit 17 Monaten ist Kassama in Deutschland, seine Sprachkenntnisse sind entsprechend gut; Lücken werden einfach mit Englisch aufgefüllt. Und doch sind die Ziele des 28-Jährigen höher gesteckt: "Ich würde natürlich auch nach dem Praktikum gerne hier weiterarbeiten - aber dafür muss ich zuerst die B1-Prüfung bestehen."

Das Zertifikat B1 bescheinigt das Erreichen der dritten von sechs Kompetenzstufen der deutschen Sprache. "Mit erfolgreichem Ablegen der Prüfung haben Teilnehmende nachgewiesen, dass sie sich in allen wichtigen Alltagssituationen sprachlich zurechtfinden, wenn die Gesprächspartner klare Standardsprache verwenden.", so das Goethe-Institut. Hat Kassama das Zertifikat in der Tasche, steht einer Ausbildung zum Erzieher nichts mehr im Wege. "Es würde mich sehr freuen, wenn ich weiter als Erzieher arbeiten könnte", erzählt Kassama.

Vom Wald-Konzept überzeugt

Das Konzept des Kinderstreffs, die meiste Zeit im Wald zu verbringen und die Natur direkt zu erleben, hat den Pädagogen besonders überzeugt: "Es ist eine gute Art zu lernen, wenn die Kinder nicht nur im Kindergarten sind, sondern auch rausgehen in die Natur oder den Ort erkunden. Wenn man etwas leibhaftig vor sich hat, kann man es viel besser verstehen." In Gambia, so berichtet Kassama, gibt es dieses Konzept noch nicht. Es gäbe zwar auch Spielplätze, doch der Kindergartenbetrieb finde hauptsächlich drinnen statt.

Kassama studierte in seiner Heimat sechs Semester lang den Beruf des Grundschullehrers und unterrichtete danach die Kinder in der Ortschaft Kerewan in Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften. Fast wie in Deutschland, mit einem kleinen Unterschied: In Gambia werden die ersten bis vierten Klassen gemeinsam in einem Raum unterrichtet.

Kinder sprechen keinen Dialekt

Im Kindertreff hat Yusupha Kassama nun viele kleine Lehrer, die sein Deutsch verbessern. "Ich lerne jeden Tag neue Wörter dazu", berichtet er, "wenn ich mal etwas nicht verstehe, erklären es mir die Kinder." Von ihnen die Sprache zu lernen, fällt Kassama leichter, als diese auf der Straße aufzuschnappen. Im Ort sprächen die Leute meist zu schnell, als dass er es schon vollständig verstehen könnte. "Zudem sprechen die Kinder keinen Dialekt, das hilft auch sehr beim Verständnis", lacht Kassama. Auch in Sachen Schnee hat der Gambier schon einiges dazugelernt, den gibt es in seiner Heimat nämlich nicht: "Da regnet es zwar, aber Schnee habe ich vorher noch keinen gesehen", erzählt er. Doch die Wissenslücke war schnell gefüllt. Mittlerweile tollt Kassama durch die weiße Pracht, als hätte er nie etwas anderes getan und baut mit den Kindern Schneemänner.