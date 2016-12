Modernisierte Trauerhalle und neues Grabfeld

Neu auf dem Friedhof: Bürgermeister Hartmut Beck zeigt auf das gärtnerbetreute Grabfeld. Ein Schwerpunkt der Sanierung war die Instandsetzung der Wege mit Pflaster statt Asphalt. Unser Bild zeigt den Weg vom ersten Eingang an der Friedensstraße zur Trauerhalle. In der umfassend modernisierten Friedhofskapelle stehen noch die Baugerüste.

Altlussheim. Zufrieden informiert sich Bürgermeister Hartmut Beck über den aktuellen Stand der umfassenden Umgestaltung des Friedhofs. Die meisten der umfangreichen Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen sind abgeschlossen. Der Friedhof wird ansprechend, zeitgemäß und den örtlichen Bedürfnissen entsprechend.

Die kosten für die Gesamtmaßnahme beziffert Hartmut Beck auf 670 000 Euro. Die Fertigstellung der Aussegnungshalle ist im Januar vorgesehen. Seite der Sanierung finden die Trauerfeiern in den beiden Kirchen statt. Die Gesamtmaßnahme soll dann, sofern die Witterung mitspielt, im Frühjahr abgeschlossen sein, bringt der Bürgermeister im Gespräch mit unserer Zeitung zum Ausdruck.

Aussegnungshalle grunderneuert

In der Aussegnungshalle steht noch das Gerüst. Das Gebäude wurde innen komplett saniert. Neue elektrische Einrichtungen wurden installiert, eine neue Beleuchtung angebracht, die Wände frisch gestrichen und ein neuer Boden eingebracht. Der Raum wirkt durch die beiden Fensterfronten hell. Neu ist auch die Lautsprecheranlage - drinnen und draußen, wenn die Friedhofskapelle für die Trauergemeinde nicht ausreichen sollte.

Angeschafft wird auch noch ein neues Stehpult. Eine Kleinigkeit zwar, aber sie passt ins Bild: Altlußheims Friedhof wird grundlegend modernisiert. Dazu gehören auch zwei Kreuze, die noch in den oberen Feldern der Fensterfronten angebracht werden.

Rechts und links der Aussegnungshalle befinden sich die Nebenräume. Auch hier sind die Handwerker aktiv. Elektronische Steuergeräte wurden angebracht, gestrichen und der Boden in Ordnung gebracht.

Mit der Umgestaltung werden in der Friedhofskappelle auch zwei Aufbahrungsräume mit Kühlvitrinen eingerichtet. Dort können Angehörige - falls sie dies wünschen - von ihren Verstorbenen Abschied nehmen.

Wert auf Barrierefreiheit gelegt

Völlig neu sind auch die Toiletten. Waren diese früher von außen zugänglich, so ist der Zugang jetzt von innen. Die beiden WCs, eins davon eine Behindertentoilette, sind barrierefrei zugänglich. "Das ist mir wichtig angesichts der Friedhofsbesucher mit Rollator oder auch im Rollstuhl", betont Hartmut Beck. Dafür wurde das Podest vor der Friedhofshalle in Richtung Ludwigstraße vergrößert und mit einer Rollstuhlrampe versehen. Früher mussten die Friedhofsbesucher, also in aller Regel ältere Menschen, drei Stufen zur Toilette hochgehen. Diese Erschwernis gehört jetzt der Vergangenheit an.

Auf dem angrenzenden Vorplatz wurden zwei überdachte Unterstände errichtet. Sie sind windgeschützt und dienen als Schutz vor Regen und bieten Schatten im Sommer.

Pflaster ersetzt alten Asphalt

Auf dem Friedhof hat sich bisher allerdings nicht nur vieles im Gebäude getan, auch am Außenbereich wurde ordentlich Hand angelegt. Ein Schwerpunkt ist dabei der Wegebau. So wurde auf den beiden Hauptzugangswegen von der Friedensstraße her der alte, zum Teil schon geflickte und wellige Asphalt herausge-stemmt und durch neues Pflaster ersetzt. Diese Sanierungsmaßnahmen betreffen jedoch nicht nur die Hauptwege, auch Querverbindungen präsentieren sich mit neuem Pflaster. Im neuen Jahr wird der Wegebau dann abgeschlossen mit dem Teilstück an der Friedensstraße. Zwischen dem zweiten Eingang bis zur Friedhof-Begrenzungsmauer wird noch der Zaun erneuert und mit neuen Pflanzen versehen.

Gärtnerbetreutes Areal

In unmittelbarer Nähe zur Friedhofskapelle ist auf der großen alten Rasenfläche als Neuerung ein gärtnerbetreutes Grabfeld im Entstehen. Dort können sowohl Sarg- als auch Urnenbestattungen vorgenommen werden. Die Wege sind angelegt.

Auf dem alten Rasen wird auch ein neues Grabfeld für Urnenbestattungen angelegt. Das alte ist voll belegt und der Trend zu dieser Bestattungsform ist ungebrochen. Dies sieht man beim Gang über den Gottesacker: Wie auf anderen Friedhöfen auch, sind zwischen den einzelnen Gräbern zunehmend Lücken zu sehen. Eine Urnenwand ist in Altlußheim übrigens nicht vorgesehen.

Auf dem Altlußheimer Friedhof tut sich also einiges. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, verfügt die Gemeinde über eine den heutigen Anforderungen entsprechende, modern ausgestattete Einrichtung.