Not der Kinder in Turkana lindern

Ab heute, Montag, sind in der Gemeinde die Sternsinger unterwegs und sammeln Spenden für Kinder in Afrika.

Altlußheim. Von Altlußheim bis zum Siedlungsgebiet der Turkana im Nordwesten von Kenia ist es ganz schön weit. Das wissen die Kinder. Denn es ist ein anderer Kontinent. "Und wo leben wir?" - diese Frage konnten die 20 Kinder, die sich im Pfarrsaal der katholischen Kirchengemeinde versammelt hatten, durchaus beantworten.

Hinter ihnen baumelten die Kostüme der Sternsinger an Haken und auf Kleiderbügeln. Ein ganzes Jahr waren sie in Kisten versteckt gelagert worden. Jetzt aber ist es an der Zeit, singend von Haus zu Haus zu ziehen und den Segen "20*C+M+B+17" über den Türen anzubringen.

Als drei Könige werden sie unterwegs sein: Caspar, Melchior und Balthasar. "Sie wurden später zu Vertretern der bekannten Kontinente", erläuterte Charlotte Jung-Cron und blickte in die gespannt lauschenden Gesichter der Kinder im Stuhlkreis. Gemeinsam mit ihrem Vorbereitungsteam hatte sie den Kindern bereits viele Details und Geschichten rund um das Dreikönigsingen vermittelt. Für manches Kind eine neue Botschaft, für "alte Hasen" wie Sonja längst verbuchtes Wissen. Die 15-jährige Hockenheimerin kommt gerne nach Altlußheim: "Schon seit vier Jahren, davor bin ich drei Jahre in Hockenheim unterwegs gewesen." Einen der Heiligen Drei Könige zu verkörpern gefällt ihr sehr. Auch die anderen Kinder können es kaum erwarten, ihre selbst geschneiderten Roben, die schon seit Generationen weitergegeben werden, anzulegen.

Sternsinger sind unterwegs Bereits zum 59. Mal wird die Aktion Dreikönigssingen veranstaltet. Die Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not einsetzen, wird vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" getragen und unterstützt so jährlich international 1500 Projekte. Die Sternsinger treffen sich in der Gemeinde heute (altes und neues Neubaugebiet), am Mittwoch, 4. Januar, Haupt-, Rheinhäuser- und Friedenstraße), am Donnerstag, 5. Januar (Ortskern und Siedlung), sowie am Freitag, 6. Januar (Gottesdienst in St. Nepomuk). Ein Abschlussgottesdienst am Sonntag, 8. Januar, 17 Uhr, in Hockenheim beendet die Sternsingeraktion. Gemeinsam mit dem neuen Dekanats-Jugendseelsorger Streit werden die Kinder anschließend Stockbrot grillen.

Die großen, goldenen Sterne an den Spitzen langer Stecken blitzen im Sonnenlicht, das sich durch die Fenster des Saales mogelt. Charlotte Jung-Cron lächelt und erinnert an die Botschaft: "Wichtig ist es, dass die Sternsinger den Menschen Segen, Freude und Glück bringen." "Besonders den alten Menschen und den Kranken", ergänzt Lukas - ebenfalls ein versierter Sternsinger.

Er blickt Laura über die Schulter, die gerade mit einer kleinen Gruppe von Kindern an einen Tisch umgezogen ist. Ein Plakat zu malen, steht an. Die Botschaft der Sternsinger muss eine laute werden, eine lesbare! "Gemeinsam für Gottes Schöpfung" - das bedeutet, sich für die Kinder und die Menschen in der Turkana einzusetzen. Denn dort, wo es kaum Wasser gibt, sind die Menschen vom Klimawandel am meisten betroffen.

Schöpfung bewahren

Katharina, Colin, Mica, Max und Domagoj nicken mit dem Kopf. Das kennen sie schon aus dem Fernsehen und der Papst formulierte seine Botschaft: "Unsere Erde ist bedroht!" Und so könne ein jeder, der sich als "Werkzeug Gottes" begreift, dazu beitragen, die Schöpfung zu bewahren. "Was können wir tun?", fragt Laura und die Kinder wissen Bescheid: Weniger Auto fahren. Nicht in den Urlaub fliegen! Dafür gibt es einen Segen: "Christus segne dieses Haus!"